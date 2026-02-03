Шэмс Чарания: «Кливленд» проявляет серьезный интерес к Джеймсу Хардену.

Джеймс Харден и «Клипперс» прорабатывают сделку по обмену . По данным инсайдера Шэмса Чарании, «Кливленд» стал одним из самых серьезных претендентов на 36-летнего разыгрывающего.

«Кавальерс» проявляют серьезный интерес к игроку. И все это стало возможным потому, что у Хардена есть опция игрока на следующий сезон с частичной гарантией в 13 млн долларов. Это позволило обеим сторонам в последние несколько дней сесть за стол переговоров и обсудить, каково его долгосрочное будущее в Лос‑Анджелесе.

Он хочет оказаться там, где сможет провести несколько лет после этого сезона. В «Клипперс» ему таких гарантий не дали. При этом он хочет бороться за чемпионство то, о чем мы много слышали в карьере Хардена, когда он переходил в «Бруклин», потом в «Филадельфию», а затем и в «Клипперс». Поэтому он рассматривает «Кавальерс» как потенциально более удачный вариант, чтобы пробиться в финал через Восточную конференцию.

Важнейший момент в ситуации с Джеймсом Харденом – у него есть право вето на обмен, так что он будет иметь большое влияние на свое будущее в преддверии дедлайна», – сообщил Чарания в эфире ESPN.