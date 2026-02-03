4

Шэмс Чарания: «Кливленд» проявляет серьезный интерес к Джеймсу Хардену»

Джеймс Харден и «Клипперс» прорабатывают сделку по обмену. По данным инсайдера Шэмса Чарании, «Кливленд» стал одним из самых серьезных претендентов на 36-летнего разыгрывающего.

«Кавальерс» проявляют серьезный интерес к игроку. И все это стало возможным потому, что у Хардена есть опция игрока на следующий сезон с частичной гарантией в 13 млн долларов. Это позволило обеим сторонам в последние несколько дней сесть за стол переговоров и обсудить, каково его долгосрочное будущее в Лос‑Анджелесе.

Он хочет оказаться там, где сможет провести несколько лет после этого сезона. В «Клипперс» ему таких гарантий не дали. При этом он хочет бороться за чемпионство то, о чем мы много слышали в карьере Хардена, когда он переходил в «Бруклин», потом в «Филадельфию», а затем и в «Клипперс». Поэтому он рассматривает «Кавальерс» как потенциально более удачный вариант, чтобы пробиться в финал через Восточную конференцию.

Важнейший момент в ситуации с Джеймсом Харденом – у него есть право вето на обмен, так что он будет иметь большое влияние на свое будущее в преддверии дедлайна», – сообщил Чарания в эфире ESPN.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
Скучаю по Воджу. Шэмс крутой, но его набросы похожи на других инсайдеров)
Борода всю жизнь пытался пробиться к чемпионству и всю жизнь в плове обделывался.Что ж теперь настала очередь Кливленда испить чашу сию.А так бы конечно могли побороться.
