«Для Дрэймонда это странная ситуация». Стив Керр рассказал об откровенном разговоре с Грином на фоне слухов об обмене
Стив Керр рассказал об откровенном разговоре с Грином на фоне слухов об обмене.
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр рассказал об откровенном разговоре с форвардом Дрэймондом Грином на фоне слухов о возможном обмене игрока.
«Мы разговаривали об этом. Думаю, самое сложное для Дрэймонда – это то, что он знает только это место. Когда‑нибудь у входа на арену «Голден Стэйт» появится его статуя. Для него это действительно странная ситуация, потому что за всю карьеру ему никогда не приходилось задумываться о том, чтобы надеть другую форму… Он никогда через это не проходил, и это, безусловно, занимает его мысли», – признался Керр.
Дрэймонд Грин: «Если меня обменяют, это часть бизнеса. Но сплю как младенец»
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: 95.7 The Game
Дреймонд Грин это Голден Стэйт а Голден Стэйт это Дреймонд Грин как и Стеф Карри