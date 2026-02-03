  • Спортс
17

«Для Дрэймонда это странная ситуация». Стив Керр рассказал об откровенном разговоре с Грином на фоне слухов об обмене

Стив Керр рассказал об откровенном разговоре с Грином на фоне слухов об обмене.

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр рассказал об откровенном разговоре с форвардом Дрэймондом Грином на фоне слухов о возможном обмене игрока.

«Мы разговаривали об этом. Думаю, самое сложное для Дрэймонда – это то, что он знает только это место. Когда‑нибудь у входа на арену «Голден Стэйт» появится его статуя. Для него это действительно странная ситуация, потому что за всю карьеру ему никогда не приходилось задумываться о том, чтобы надеть другую форму… Он никогда через это не проходил, и это, безусловно, занимает его мысли», – признался Керр.

Дрэймонд Грин: «Если меня обменяют, это часть бизнеса. Но сплю как младенец»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: 95.7 The Game
17 комментариев
Да без Грина, какой бы он ни был моментами неадекват, все нахрен рассыпется и не будет работать. Если отсутствие Клэя еще можно пережить, то Стеф и Уорриорз без Дрэймонда это вообще будет другая команда. Стеф бы без Грина столько титулов не выиграл, как и наоборот. Они как бутерброт с сыром и колбасой, можно но не так вкусно будет
Ответ totocash
Без Дюранта могли спокойно ещё раз отлетать от праймового Леброна. А без Грина... тут есть вопросы.. Можно дискутировать а стало ли бы хуже если бы на его месте играл другой спец по защите
Ответ totocash
Грин просто идеальный игрок для ГСВ. Он буквально дает все то, что им нужно(особенно раньше). Да. иногда он откровенно вредит, но пользы от его лидерских качеств все равно больше. Если бы бросок не исчез , то , думаю, местные не так критично к нему относились бы
Это будет грустно
Дреймонд Грин это Голден Стэйт а Голден Стэйт это Дреймонд Грин как и Стеф Карри
Как-то похоже, что вопрос решенный.
Статуя - как он душит Гобера? или как Адамса бьет...?
По правде говоря, он конкретно сдал. В обороне еще туда-сюда, хотя ему всякие Четы наваливают. А в атаке руинит по полной. Видно и по статам.
