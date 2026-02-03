«Для Дрэймонда это странная ситуация». Стив Керр рассказал об откровенном разговоре с Грином на фоне слухов об обмене

Стив Керр рассказал об откровенном разговоре с Грином на фоне слухов об обмене.

Главный тренер «Голден Стэйт » Стив Керр рассказал об откровенном разговоре с форвардом Дрэймондом Грином на фоне слухов о возможном обмене игрока.

«Мы разговаривали об этом. Думаю, самое сложное для Дрэймонда – это то, что он знает только это место. Когда‑нибудь у входа на арену «Голден Стэйт» появится его статуя. Для него это действительно странная ситуация, потому что за всю карьеру ему никогда не приходилось задумываться о том, чтобы надеть другую форму… Он никогда через это не проходил, и это, безусловно, занимает его мысли», – признался Керр.

Дрэймонд Грин: «Если меня обменяют, это часть бизнеса. Но сплю как младенец»