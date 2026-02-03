Лаури Маркканен о Миикке Мууринене «Я бы не беспокоился о его будущем. У него есть атлетические данные, чтобы добиться успеха»

Лидер «Юты» прокомментировал критику тренера «Партизана» в адрес Мууринена.

Лаури Маркканен прокомментировал критику главного тренера «Партизана» Жоана Пеньярройи в адрес Миикки Мууринена. Звездный форвард «Юты» отметил, что для любого 18‑летнего баскетболиста такая ситуация была бы непростой, и добавил, что не беспокоится о развитии Мууринена.

«Я считаю, что переход от школьного баскетбола к Евролиге – это большой шаг. Это было бы непросто для любого игрока.

Я надеюсь, что они смогут разрешить ситуацию, и он сможет играть. Я считаю, что он действительно талантливый игрок. Конечно, все видят его яркие моменты; он очень атлетичный парень, который может делать на площадке то, что обычно делают защитники. Он во всем разберется, независимо от того, где окажется.

Думаю, ему было полезно получить игровую практику сначала с нами на Евробаскете, увидеть уровень соревнований высочайшего класса, получить игровое время там, а затем провести год или сколько бы лет он ни играл в Евролиге. Постоянно наблюдая за этим, он будет продолжать совершенствоваться.

Я бы не беспокоился о его будущем. Думаю, все развиваются в свое время. У него есть атлетические данные, чтобы добиться успеха», – сказал Маркканен в интервью BasketNews.

