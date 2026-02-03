  • Спортс
Сергей Кущенко об увольнении Юдина из «Локомотива»: «Наверное, Антону не хватило опыта для того, чтобы дать результат в кратчайшие сроки»

Президент Единой лиги ВТБ дал оценку недавним кадровым перестановкам в клубах.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал недавние кадровые изменения в клубах чемпионата и заявил, что руководство «Локомотива-Кубань» поспешило с увольнением главного тренера Антона Юдина.

«Мое персональное мнение – все-таки руководству «Локомотива» можно было немного подождать, потому что в последних матчах коллектив показывал понятную, четкую игру. Но где-то не хватило везения, где-то нужен был результат здесь и сейчас, а этого не случилось.

Представьте, есть 12 игроков. Сегодня они играют одним образом, а завтра приходит новый тренер, меняет стиль, к нему надо привыкнуть. Наверное, Антону не хватило опыта для того, чтобы дать результат в кратчайшие сроки. А в «Уралмаше» руководство как раз выступало за назначение русского тренера, чтобы был баланс между развитием российских игроков и качественными легионерами. Посмотрим, как у Юдина получится в Екатеринбурге – первые результаты уже есть.

В «Локомотиве» новый наставник Томислав Томович, который был помощником в «Црвене Звезде» и, в принципе, большие команды тоже не тренировал, так что где-то риск остается. Вопрос в том, насколько он более опытный, нежели Антон, чтобы привить свой стиль», – сказал Кущенко в интервью «Чемпионату».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Чемпионат.com
logoЕдиная лига ВТБ
Томислав Томович
logoСергей Кущенко
logoУралмаш
Антон Юдин
logoЛокомотив-Кубань
