Деннис Шредер: Я очень рад играть под руководством Кенни Эткинсона.

Разыгрывающий Деннис Шредер поделился первыми впечатлениями после перехода в «Кливленд», который стал уже 11-й клубом НБА в его карьере.

«Сначала я, конечно, подумал о своей семье. Они живут со мной здесь. Мы уже прошли через это в прошлом сезоне, так что я, разумеется, переживал за них.

Потом я задумался о доме, о переезде, о мебели, которую нам нужно перевезти в Кливленд. А третьей мыслью было то, что я рад новой команде и новому шансу – ведь они борются в каждой игре и хотят побеждать.

Я очень, очень рад играть под руководством Кенни Эткинсона . Я знаком с ним еще с 2013 года, когда мы начали наши отношения в «Атланте». Тогда он был помощником тренера, а я только пришел в лигу.

Мы постепенно выстраивали наши отношения. К тому же он играл за команду из моего родного города – ту, которую я купил, наверное, лет пять назад. Так что у него есть связь с Европой и с Германией. А теперь мы будем работать вместе.

Я вижу, каких больших успехов он добился за последние пару лет в «Бруклине» и в «Кливленде » – это серьезный уровень. Так что я действительно рад присоединиться к клубу», – сказал 32-летний баскетболист.

В текущем сезоне Шредер сыграл 40 матчей за «Сакраменто », набирая в среднем 12,8 очка и 5,3 передачи за игру.