9

Деннис Шредер: «Я очень рад играть под руководством Кенни Эткинсона»

Деннис Шредер: Я очень рад играть под руководством Кенни Эткинсона.

Разыгрывающий Деннис Шредер поделился первыми впечатлениями после перехода в «Кливленд», который стал уже 11-й клубом НБА в его карьере.

«Сначала я, конечно, подумал о своей семье. Они живут со мной здесь. Мы уже прошли через это в прошлом сезоне, так что я, разумеется, переживал за них.

Потом я задумался о доме, о переезде, о мебели, которую нам нужно перевезти в Кливленд. А третьей мыслью было то, что я рад новой команде и новому шансу – ведь они борются в каждой игре и хотят побеждать.

Я очень, очень рад играть под руководством Кенни Эткинсона. Я знаком с ним еще с 2013 года, когда мы начали наши отношения в «Атланте». Тогда он был помощником тренера, а я только пришел в лигу.

Мы постепенно выстраивали наши отношения. К тому же он играл за команду из моего родного города – ту, которую я купил, наверное, лет пять назад. Так что у него есть связь с Европой и с Германией. А теперь мы будем работать вместе.

Я вижу, каких больших успехов он добился за последние пару лет в «Бруклине» и в «Кливленде» – это серьезный уровень. Так что я действительно рад присоединиться к клубу», – сказал 32-летний баскетболист.

В текущем сезоне Шредер сыграл 40 матчей за «Сакраменто», набирая в среднем 12,8 очка и 5,3 передачи за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети Денниса Шредера
logoДеннис Шредер
logoСакраменто
logoКливленд
logoНБА
logoКенни Эткинсон
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мягко стелит
Как бы ни обменяли через пару дней
Ответ saner-s88
Мягко стелит Как бы ни обменяли через пару дней
Гонор убавился после отказа контракта с Лейкерс
Ответ Dmitry Singular
Гонор убавился после отказа контракта с Лейкерс
Представиляете, как его жена пилит?
Как бы этот пассажир дальше не отправился после приобретения Хардена :)
"Не меняйте меня, bitte, так хорошо в Калифорнии."
Клипперс уже ждёт Денниса
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпион мира и Европы сыграет за свою 11-ю команду. Разбираем обмен «Кливленда», «Чикаго» и «Сакраменто»
1 февраля, 18:50
Деннис Шредер разделит второе место по количеству обменов в истории НБА (8)
1 февраля, 06:14
«Кливленд» обменяет Де′Андре Хантера в «Сакраменто» на Денниса Шредера и Кеона Эллиса в рамках трехсторонней сделки с участием «Чикаго»
1 февраля, 04:41
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина играет с «Вашингтоном», «Лейкерс» примут «Голден Стэйт» и другие матчи
сегодня, 22:21Live
Крис Финч: «Очень жаль, что Гобер решил высказаться публично»
сегодня, 20:59
У Василие Мицича конфликт с тренерским штабом Димитриса Итудиса в «Хапоэле»
сегодня, 20:35
Пэт Спенсер подписал стандартный контракт с «Голден Стэйт»
сегодня, 20:10
«Качаюсь, лечусь и сплю». Диллон Брукс рассказал о редких пропусках матчей
сегодня, 19:35
Майк Данливи – Дрэймонду Грину: «Если сделка по Яннису Адетокумбо состоится, ты или Джимми Батлер будете в ней»
сегодня, 18:59
Роб Диллингэм: «Жду, что искра и уверенность в себе вернутся»
сегодня, 18:30
«Голден Стэйт» работает над переводом Пэта Спенсера на стандартный контракт
сегодня, 18:17
Джош Харт: «На этом уровне упорный труд не побеждает талант. Это заблуждение»
сегодня, 18:10
«Голден Стэйт» может подписать Лонзо Болла после отчисления из «Юты»
сегодня, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Борац Чачак» уступил «Клужу», «Босна Роял» проиграл «Илирии»
сегодня, 21:55
Чемпионат Франции. «Париж» победил «Нанси», «Ле-Ман» обыграл «Дижон» и другие результаты
сегодня, 21:20
ACB. «Бреоган» уступил «Мурсии», «Уникаха» победила «Андорру»
сегодня, 21:07
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» победила «Канту»
сегодня, 20:42
Чемпионат Турции. «Бешикташ» крупно обыграл «Эсенлер Эрокспор», «Трабзонспор» победил «Меркезефенди» и другие результаты
сегодня, 20:32
Чемпионат Греции. «Перистери» справился с «Ираклисом», «Колоссос» проиграл ПАОКу и другие результаты
сегодня, 20:28
Люк Кеннард дебютирует за «Лейкерс» в матче с «Уорриорз»
сегодня, 19:44
Дэлано Бэнтон согласовал 10-дневный контракт с «Клипперс»
сегодня, 19:22
Никола Милутинов вышел на 8-е место в истории Евролиги по подборам (1606)
сегодня, 19:15Фото
42-летний разыгрывающий «Тенерифе» Марселиньо Уэртас выбыл из строя с разрывом подошвенной фасции
сегодня, 16:38
Рекомендуем