Кэмерон Пэйн: «Главное, к чему не могу привыкнуть в Европе – это судьи и их стандарты»

Кэмерон Пэйн: Главное, к чему не могу привыкнуть в Европе – это судьи.

Разыгрывающий «Партизана » Кэмерон Пэйн , впервые выступающий в европейском баскетболе после десяти лет в НБА, рассказал о самой сложной части адаптации. По словам американца, главной проблемой для него остается работа судей.

«В целом все нормально, баскетбол есть баскетбол. Главное – максимально хорошо встроиться в команду, и этот процесс проходит хорошо. Но к чему я до сих пор не привык – и о чем всегда говорю и буду говорить, – это судьи и их стандарты.

Они строги к нам, ко мне – вероятно, потому что я разыгрывающий и часто владею мячом. При этом соперники нередко провоцируют меня, и я чувствую, что не могу ответить тем же, не получив фол.

Я даже не могу поговорить с судьями – кажется, они думают, что я хочу спорить, хотя на самом деле это не так. Вот это, честно говоря, самое сложное. Я все еще учусь, как набирать очки в Европе, но, честно говоря, повторюсь – судьи действительно усложняют мне жизнь», – заявил Пэйн в интервью Mozzart Sport.

На данный момент 31‑летний американский защитник сыграл 8 матчей в Евролиге. В среднем он набирает 11,9 очка, 2 подбора и 3,5 передачи за игру.