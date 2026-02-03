  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Брайан Уиндхорст: «Миннесота» ищет третью и четвертую команды, чтобы улучшить свое предложение по Яннису»
26

Брайан Уиндхорст: «Миннесота» ищет третью и четвертую команды, чтобы улучшить свое предложение по Яннису»

«Вулвс», как сообщается, ищут партнеров по сделке, чтобы заполучить Адетокумбо.

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился некоторыми подробностями работы «Миннесоты» над возможным обменом Янниса Адетокумбо из «Милуоки».

«Вулвс» ищут третью и четвертую команды, чтобы попытаться улучшить свое предложение и посмотреть, смогут ли они получить Янниса. Если у них не получится, а я думаю, что шансы невелики, мы, скорее всего, увидим, как они переключатся на запасной вариант и приобретут защитника», – сказал Уиндхорст.

Ранее Шэмс Чарания назвал «Тимбервулвс» наряду с «Уорриорс», «Хит» и «Никс» в числе серьезных претендентов на Адетокумбо.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
logoЯннис Адетокумбо
logoНБА
logoМиннесота
logoМилуоки
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Может под кроватью завалялись или между диваном и стеной?
Беда какая-то с этими третьими-четвёртыми командами, Никс вот тоже искали и не нашли.

Всего то нужно помочь команде, у которой вообще нет активов, купить игрока, который стоит дохреналион активов, взяв на себя сомнительные контракты и отдать всё, что у тебя есть. Это что так сложно?
Ответ mephist13
Может под кроватью завалялись или между диваном и стеной? Беда какая-то с этими третьими-четвёртыми командами, Никс вот тоже искали и не нашли. Всего то нужно помочь команде, у которой вообще нет активов, купить игрока, который стоит дохреналион активов, взяв на себя сомнительные контракты и отдать всё, что у тебя есть. Это что так сложно?
с дохреналионами всегда так)))
Ответ mephist13
Может под кроватью завалялись или между диваном и стеной? Беда какая-то с этими третьими-четвёртыми командами, Никс вот тоже искали и не нашли. Всего то нужно помочь команде, у которой вообще нет активов, купить игрока, который стоит дохреналион активов, взяв на себя сомнительные контракты и отдать всё, что у тебя есть. Это что так сложно?
Ну Минька может попробовать разменять Гобера в команду которой позарез нужен габаритный защитный центровой, на то чтобы было бы нужно Милуоки. Другое дело что с зарплатой Гобера непонятно куда его можно поменять. Вот например ЛАЛ бы он пригодился, но с такой зарплатой им придеться за него полсостава отдать, и смысл пропадает в этом сразу же
Прям интересно было бы послушать презентацию от манагера Миньки. Мол, посмотрите, какой у нас Гоберище есть! Высокий, красивый, все пики мира на 10 лет вперёд за него отдали! Самим такая скотинка нужна, прям от сердца отрываем! Ну, ладно уж, давайте сюда вашего никчёмного Фрика, берите наше золотце, не глядя! По рукам?
Ответ Валерий Королёв
Прям интересно было бы послушать презентацию от манагера Миньки. Мол, посмотрите, какой у нас Гоберище есть! Высокий, красивый, все пики мира на 10 лет вперёд за него отдали! Самим такая скотинка нужна, прям от сердца отрываем! Ну, ладно уж, давайте сюда вашего никчёмного Фрика, берите наше золотце, не глядя! По рукам?
так Гобер идеален, чтобы по зп сравнятся. Ты же понимаешь, что если яннис уходит, милуоки не нужны игроки? Им нужны только молодые челы и пики. Это полная перестройка на 10 лет вперед
Ответ Валерий Королёв
Прям интересно было бы послушать презентацию от манагера Миньки. Мол, посмотрите, какой у нас Гоберище есть! Высокий, красивый, все пики мира на 10 лет вперёд за него отдали! Самим такая скотинка нужна, прям от сердца отрываем! Ну, ладно уж, давайте сюда вашего никчёмного Фрика, берите наше золотце, не глядя! По рукам?
Так без Макдэниелса обмена не будет в любом случае. При чем тут Гобер?
Если брать Янниса, то у Миннесоты останется выжженная земля и Яннис с Эдвардсом
Ответ genius1986okla
Если брать Янниса, то у Миннесоты останется выжженная земля и Яннис с Эдвардсом
А кто гарантирует, что Эдвардс в таком раскладе захочет остаться?
Ответ Погодите, это реально?
А кто гарантирует, что Эдвардс в таком раскладе захочет остаться?
Да, не факт, тем более при этом раскладе даже МакДэниэлс поедет в Милуоки
Уже прошли те динозаврьи времена, когда в обмене побеждала команда, которая получила лучшего игрока. У Миннесоты 6 игроков ликвидных в ПО, а нужно 9-10 чтобы выжить в поздних стадиях.
Ответ Правая нога Дрэймонда Грина
Уже прошли те динозаврьи времена, когда в обмене побеждала команда, которая получила лучшего игрока. У Миннесоты 6 игроков ликвидных в ПО, а нужно 9-10 чтобы выжить в поздних стадиях.
Самое интересное, что Миннесота до недавнего времени как раз и имела хорошую глубину в ПО, именно так они Денвер и замучили.
Товарищи, дайте нам по паре первых пиков. Мы потом отдадим, обещаем, Эдвардс с Гарнеттом у вас футболочки подпишут, а Гарнетт ещё и Адама Сендлера знает, сечёте?
у них и так ростера нет
В Миннесоту Хардена было бы идеально для всех
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бретт Сигел: «Дрэймонд Грин мог бы одобрить обмен на Янниса Адетокумбо, а затем вернуться в «Уорриорс» как свободный агент»
3 февраля, 08:07
Влад Голдин о слухах об обмене Адетокумбо: «Никто не знает, но все шепчутся. Большинству игроков, которые участвуют в этих разговорах, им страшно»
3 февраля, 06:12
Марк Стейн: «Яннис опасается, что его переход в «Голден Стэйт» может привести к критике, подобной той, с которой столкнулся Дюрэнт»
3 февраля, 06:09
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина играет с «Вашингтоном», «Лейкерс» примут «Голден Стэйт» и другие матчи
сегодня, 22:21Live
Крис Финч: «Очень жаль, что Гобер решил высказаться публично»
сегодня, 20:59
У Василие Мицича конфликт с тренерским штабом Димитриса Итудиса в «Хапоэле»
сегодня, 20:35
Пэт Спенсер подписал стандартный контракт с «Голден Стэйт»
сегодня, 20:10
«Качаюсь, лечусь и сплю». Диллон Брукс рассказал о редких пропусках матчей
сегодня, 19:35
Майк Данливи – Дрэймонду Грину: «Если сделка по Яннису Адетокумбо состоится, ты или Джимми Батлер будете в ней»
сегодня, 18:59
Роб Диллингэм: «Жду, что искра и уверенность в себе вернутся»
сегодня, 18:30
«Голден Стэйт» работает над переводом Пэта Спенсера на стандартный контракт
сегодня, 18:17
Джош Харт: «На этом уровне упорный труд не побеждает талант. Это заблуждение»
сегодня, 18:10
«Голден Стэйт» может подписать Лонзо Болла после отчисления из «Юты»
сегодня, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Борац Чачак» уступил «Клужу», «Босна Роял» проиграл «Илирии»
сегодня, 21:55
Чемпионат Франции. «Париж» победил «Нанси», «Ле-Ман» обыграл «Дижон» и другие результаты
сегодня, 21:20
ACB. «Бреоган» уступил «Мурсии», «Уникаха» победила «Андорру»
сегодня, 21:07
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» победила «Канту»
сегодня, 20:42
Чемпионат Турции. «Бешикташ» крупно обыграл «Эсенлер Эрокспор», «Трабзонспор» победил «Меркезефенди» и другие результаты
сегодня, 20:32
Чемпионат Греции. «Перистери» справился с «Ираклисом», «Колоссос» проиграл ПАОКу и другие результаты
сегодня, 20:28
Люк Кеннард дебютирует за «Лейкерс» в матче с «Уорриорз»
сегодня, 19:44
Дэлано Бэнтон согласовал 10-дневный контракт с «Клипперс»
сегодня, 19:22
Никола Милутинов вышел на 8-е место в истории Евролиги по подборам (1606)
сегодня, 19:15Фото
42-летний разыгрывающий «Тенерифе» Марселиньо Уэртас выбыл из строя с разрывом подошвенной фасции
сегодня, 16:38
Рекомендуем