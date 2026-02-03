Брайан Уиндхорст: «Миннесота» ищет третью и четвертую команды, чтобы улучшить свое предложение по Яннису»
«Вулвс», как сообщается, ищут партнеров по сделке, чтобы заполучить Адетокумбо.
Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст поделился некоторыми подробностями работы «Миннесоты» над возможным обменом Янниса Адетокумбо из «Милуоки».
«Вулвс» ищут третью и четвертую команды, чтобы попытаться улучшить свое предложение и посмотреть, смогут ли они получить Янниса. Если у них не получится, а я думаю, что шансы невелики, мы, скорее всего, увидим, как они переключатся на запасной вариант и приобретут защитника», – сказал Уиндхорст.
Ранее Шэмс Чарания назвал «Тимбервулвс» наряду с «Уорриорс», «Хит» и «Никс» в числе серьезных претендентов на Адетокумбо.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
Беда какая-то с этими третьими-четвёртыми командами, Никс вот тоже искали и не нашли.
Всего то нужно помочь команде, у которой вообще нет активов, купить игрока, который стоит дохреналион активов, взяв на себя сомнительные контракты и отдать всё, что у тебя есть. Это что так сложно?