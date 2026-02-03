«Хьюстон» интересуется Андре Драммондом (Бретт Сигел)

Драммонд вызвал интерес у «Рокетс».

Как сообщает инсайдер Бретт Сигел, «Филадельфия » может обменять центрового Андре Драммонда до дедлайна, а «Хьюстон» называется заинтересованной командой.

«Обмен с участием Андре Драммонда до дедлайна кажется вероятным, поскольку ветеран потерял место в ротации «Сиксерс», уступив Адему Боне и Доминику Барлоу , который играет центрового в «маленькой» пятерке. Драммонд зарабатывает 5 миллионов долларов по истекающему контракту, и его обмен представляет собой самый простой способ для клуба уйти от уплаты налога на роскошь.

Учитывая травму Стивена Адамса, которая завершила для него сезон, «Хьюстон » – это команда, которая, по словам источников в лиге, заинтересована в Драммонде», – написал Сигел.

В текущем сезоне 32-летний Драммонд провел 37 игр, набирая в среднем 6,8 очка и 8,7 подбора за 19,6 минуты на площадке.