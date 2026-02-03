Дарко Раякович станет тренером международной команды на Матче всех звезд (Meridian Sport)
Раякович, как сообщается, может возглавить одну из команд на МВЗ.
По информации Meridian Sport, главный тренер «Торонто» Дарко Раякович будет руководить командой международных игроков на предстоящем Матче всех звезд. Также ожидается, что его ассистент Иво Симович будет находиться вместе с ним.
Ранее НБА объявила, что от Западной конференции тренером на МВЗ будет Митч Джонсон («Сан-Антонио»), а от Восточной – Джей Би Бикерстафф («Детройт»).
В новом формате буду участвовать две команды из игроков США и одна, составленная из неамериканецев, тренером которой, как сообщается, и станет Раякович.
Под руководством сербского специалиста «Рэпторс» идут 4-м месте Востока с результатом 30-21.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Meridian Sport
