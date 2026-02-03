Дарко Раякович станет тренером международной команды на Матче всех звезд (Meridian Sport)

Раякович, как сообщается, может возглавить одну из команд на МВЗ.

По информации Meridian Sport, главный тренер «Торонто » Дарко Раякович будет руководить командой международных игроков на предстоящем Матче всех звезд. Также ожидается, что его ассистент Иво Симович будет находиться вместе с ним.

Ранее НБА объявила, что от Западной конференции тренером на МВЗ будет Митч Джонсон («Сан-Антонио»), а от Восточной – Джей Би Бикерстафф («Детройт»).

В новом формате буду участвовать две команды из игроков США и одна, составленная из неамериканецев, тренером которой, как сообщается, и станет Раякович.

Под руководством сербского специалиста «Рэпторс» идут 4-м месте Востока с результатом 30-21.