Джош Нибо выбыл минимум на две недели
Нибо не сможет помочь «Милану» в ближайшее время.
За несколько часов до предстоящего матча Евролиги против «Басконии» «Милан» объявил, что центровой Джош Нибо не сможет помочь команде в играх этой и следующей недели.
Нибо получил растяжение задней поверхности бедра во время матча против «Брешии» в прошлое воскресенье. Состояние игрока будет переоценено через две недели.
В текущем сезоне Евролиги Нибо провел 16 матчей, постоянно борясь с травмами. Его средние показатели составляют 10,2 очка при 73,2% реализации бросков с игры и 5,1 подбора.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
