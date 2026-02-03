Джош Нибо выбыл минимум на две недели

Нибо не сможет помочь «Милану» в ближайшее время.

За несколько часов до предстоящего матча Евролиги против «Басконии» «Милан» объявил, что центровой Джош Нибо не сможет помочь команде в играх этой и следующей недели.

Нибо получил растяжение задней поверхности бедра во время матча против «Брешии» в прошлое воскресенье. Состояние игрока будет переоценено через две недели.

В текущем сезоне Евролиги Нибо провел 16 матчей, постоянно борясь с травмами. Его средние показатели составляют 10,2 очка при 73,2% реализации бросков с игры и 5,1 подбора.