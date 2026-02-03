33

Джеймс Харден рассматривал «Миннесоту» и «Атланту» в качестве привлекательных вариантов

Харден оценивал возможность обмена в «Хоукс» или «Вулвс».

По информации инсайдера Марка Стейна, звездный защитник «Клипперс» Джеймс Харден в течение сезона рассматривал «Миннесоту» и «Атланту» как привлекательные варианты, но ни «волки», ни «ястребы» не собираются заключать такую сделку.

«Вулвс» всецело сосредоточены на попытке заполучить Янниса Адетокумбо перед дедлайном. «Атланта» же казалась возможным партнером по обмену, только пока в ее составе был Трэй Янг (его обменяли в «Вашингтон» 9 января). «Клипперс» не были заинтересованы в обмене Хардена на Янга.

После обмена Янга «Атланта» отошла от поиска громких сделок (таких как их интерес к Энтони Дэвису из «Далласа» ранее).

Сейчас же, по сообщениям нескольких источников, наиболее вероятным новым клубом Хардена является «Кливленд».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
Атланта на 10 месте востока очень привлекательно смотрится
Ответ Illia Gray
Атланта на 10 месте востока очень привлекательно смотрится
Хардена привлекает продление, а не место в таблице
Ответ Illia Gray
Атланта на 10 месте востока очень привлекательно смотрится
Если для него цель новый контракт, то вполне. А в плэй-офф он их из ПИ точно выведет.
В Хьюстоне бы очень пригодился сейчас
Ответ C4clutch
В Хьюстоне бы очень пригодился сейчас
Чем именно? Разыгрывают - Шенгюн и ВанВлит, набирает очки - Дюрант и Шенгюн. При том Кеша как скорер в разы лучше Хардена, и смысл тогда в этом трейде? Тем более отдавать некого... Все стартовые игроки на своём месте. А другие Клипперс и не нужны

Вот Драммонд нужен! Тогда Шенгюн себя ещё комфортнее на 4ке станет чувствовать. А ещё нужен ролевик для второго юнита, который бы мог набирать очки
Ответ Simon Sharymov
Чем именно? Разыгрывают - Шенгюн и ВанВлит, набирает очки - Дюрант и Шенгюн. При том Кеша как скорер в разы лучше Хардена, и смысл тогда в этом трейде? Тем более отдавать некого... Все стартовые игроки на своём месте. А другие Клипперс и не нужны Вот Драммонд нужен! Тогда Шенгюн себя ещё комфортнее на 4ке станет чувствовать. А ещё нужен ролевик для второго юнита, который бы мог набирать очки
Ванвлит очень хорош в этом сезоне. Прибавил в розыгрыше
Если волки смогут обменять Гобера на Янниса, это будет легендарно
Ответ Vanila Panda
Если волки смогут обменять Гобера на Янниса, это будет легендарно
Не сможет - у них нет высоких пиков чтобы это компенсировать.
Харден-Томпсон-Дюрэнт-Смит-Шенгюн может сработать. Сделку уравновесить сложно, но можно уговорить Ванвлита и отдать Адамса (Финни-Смита) и Исона с пиками, как компенсация, которая хоть как-то может заинтересовать
А какой пакет Минька может предложить за Янниса?
Ответ Projects User
А какой пакет Минька может предложить за Янниса?
Писали, что они должны разменять Макдэниелся на пики. И эти пики с Рэндлом/Гобером в Бакс. Но понятно, что миллуоки это не впечатлило
Ответ Projects User
А какой пакет Минька может предложить за Янниса?
Пакет с пакетами. Буквально. Будут пытаться впарить Милоуки Рэндла, Конли и разменять Макдэниэлса на дополнительные активы через третью сторону. Своих драфт-активов у них нет.
В общем там без шансов для Волков.
Да почему не Рокетс?!!! Какое бы возвращение было, и как раз тот кто нужен, вместо Фреда. Как вторая опция просто супер, реально шанс на гайки будет
Ответ TryHarden13
Да почему не Рокетс?!!! Какое бы возвращение было, и как раз тот кто нужен, вместо Фреда. Как вторая опция просто супер, реально шанс на гайки будет
Вот только ВанВлит не особо то кому и нужен
Ответ Simon Sharymov
Вот только ВанВлит не особо то кому и нужен
Да не скажи, у него относительно небольшой контракт сейчас, до конца следующего сезона. Клиперс все равно строится надо будет как то, даже если вокруг кавая. А по факту самая возрастная команда лиги… с Фредом можно взять кого-то, например Исона,(хотя я бы его не отдал) как начало стройки.
Ух, мимо Янга пронесло, уже отлично!
