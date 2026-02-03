Джеймс Харден рассматривал «Миннесоту» и «Атланту» в качестве привлекательных вариантов
Харден оценивал возможность обмена в «Хоукс» или «Вулвс».
По информации инсайдера Марка Стейна, звездный защитник «Клипперс» Джеймс Харден в течение сезона рассматривал «Миннесоту» и «Атланту» как привлекательные варианты, но ни «волки», ни «ястребы» не собираются заключать такую сделку.
«Вулвс» всецело сосредоточены на попытке заполучить Янниса Адетокумбо перед дедлайном. «Атланта» же казалась возможным партнером по обмену, только пока в ее составе был Трэй Янг (его обменяли в «Вашингтон» 9 января). «Клипперс» не были заинтересованы в обмене Хардена на Янга.
После обмена Янга «Атланта» отошла от поиска громких сделок (таких как их интерес к Энтони Дэвису из «Далласа» ранее).
Сейчас же, по сообщениям нескольких источников, наиболее вероятным новым клубом Хардена является «Кливленд».
