Джеймс Харден рассматривал «Миннесоту» и «Атланту» в качестве привлекательных вариантов

Харден оценивал возможность обмена в «Хоукс» или «Вулвс».

По информации инсайдера Марка Стейна, звездный защитник «Клипперс» Джеймс Харден в течение сезона рассматривал «Миннесоту» и «Атланту» как привлекательные варианты, но ни «волки», ни «ястребы» не собираются заключать такую сделку.

«Вулвс» всецело сосредоточены на попытке заполучить Янниса Адетокумбо перед дедлайном. «Атланта » же казалась возможным партнером по обмену, только пока в ее составе был Трэй Янг (его обменяли в «Вашингтон» 9 января). «Клипперс » не были заинтересованы в обмене Хардена на Янга.

После обмена Янга «Атланта» отошла от поиска громких сделок (таких как их интерес к Энтони Дэвису из «Далласа» ранее).

Сейчас же, по сообщениям нескольких источников, наиболее вероятным новым клубом Хардена является «Кливленд».