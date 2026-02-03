6

«Кливленд» и «Шарлотт» обсуждали обмен Лонзо Болла

Лонзо Болл может оказаться в «Шарлотт».

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, между «Кливлендом» и «Шарлотт» были проведены предварительные переговоры о вариантах сделки с участием разыгрывающего «Кэвс» Лонзо Болла.

Обмен позволил бы «Хорнетс» получить выборы второго раунда и объединить старшего Болла с его младшим братом Ламело. «Кливленд» же хочет обрести дополнительную финансовую гибкость.

Отмечается, что «Шарлотт», «Бруклин» и «Юта» – это команды, которые ищут возможности для участия в многосторонних сделках или готовы брать на себя нежелательные контракты в обмен на компенсацию в виде драфт-пиков.

В межсезонье Лонзо Болл подписал с «Кэвс» 2-летнее соглашение с зарплатой в 10 млн долларов. Разыгрывающий принял участие в 35 матчах текущего сезона, набирая в среднем 4,6 очка (30,1% с игры, 27,2% из-за дуги), 4 подбора и 3,7 передачи за 20,8 минуты на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
logoЛонзо Болл
logoЛамело Болл
logoНБА
logoКливленд
logoШарлотт
6 комментариев
Кавс хотят скинуть его 10 млн, а братья давно хотели вместе поиграть, так что, для Шарлотт вариант идеальный, братья поиграют, а команда получит ещё и пик или парочку второго раунда. Тут все зависит от руководства
Ответ Даниил Волхонов
Кавс хотят скинуть его 10 млн, а братья давно хотели вместе поиграть, так что, для Шарлотт вариант идеальный, братья поиграют, а команда получит ещё и пик или парочку второго раунда. Тут все зависит от руководства
Как бы они не поиграли в Кавс, а не в Шарлотт. Гарленда же надо тоже в Сексленд вернуть)
Ответ Tim Timson
Как бы они не поиграли в Кавс, а не в Шарлотт. Гарленда же надо тоже в Сексленд вернуть)
Ну Гарленд скорее всего поедет в ЛА на Хардена, глянем как будет
Типо с братишкой стыдно станет так играть дальше?)
