«Кливленд» и «Шарлотт» обсуждали обмен Лонзо Болла

Лонзо Болл может оказаться в «Шарлотт».

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, между «Кливлендом » и «Шарлотт» были проведены предварительные переговоры о вариантах сделки с участием разыгрывающего «Кэвс» Лонзо Болла .

Обмен позволил бы «Хорнетс» получить выборы второго раунда и объединить старшего Болла с его младшим братом Ламело . «Кливленд» же хочет обрести дополнительную финансовую гибкость.

Отмечается, что «Шарлотт », «Бруклин» и «Юта» – это команды, которые ищут возможности для участия в многосторонних сделках или готовы брать на себя нежелательные контракты в обмен на компенсацию в виде драфт-пиков.

В межсезонье Лонзо Болл подписал с «Кэвс» 2-летнее соглашение с зарплатой в 10 млн долларов. Разыгрывающий принял участие в 35 матчах текущего сезона, набирая в среднем 4,6 очка (30,1% с игры, 27,2% из-за дуги), 4 подбора и 3,7 передачи за 20,8 минуты на паркете.