Доминик Барлоу – первый игрок «Филадельфии» со времен Чарльза Баркли с 25 очками и 10 подборами в атаке
Барлоу повторил достижение Баркли.
Форвард «Филадельфии» Доминик Барлоу обновил личный рекорд результативности в матче против «Клипперс», набрав 26 очков (предыдущий лучший результат – 21 очко в декабрьском встрече с «Далласом»).
Барлоу реализовал 10 из 16 бросков с игры, 1 из 1 трехочковых и 5 из 5 штрафных. Также в активе 22-летнего баскетболиста 16 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.
Барлоу стал первым игроком «Сиксерс» со времен Чарльза Баркли (1990), который набрал 25 очков при 10 подборах на чужом щите.
«Филадельфия» разобралась с «Клипперс» – 128:113.
