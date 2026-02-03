  • Спортс
  • Доминик Барлоу – первый игрок «Филадельфии» со времен Чарльза Баркли с 25 очками и 10 подборами в атаке
2

Барлоу повторил достижение Баркли.

 Форвард «Филадельфии» Доминик Барлоу обновил личный рекорд результативности в матче против «Клипперс», набрав 26 очков (предыдущий лучший результат – 21 очко в декабрьском встрече с «Далласом»).

Барлоу реализовал 10 из 16 бросков с игры, 1 из 1 трехочковых и 5 из 5 штрафных. Также в активе 22-летнего баскетболиста 16 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Барлоу стал первым игроком «Сиксерс» со времен Чарльза Баркли (1990), который набрал 25 очков при 10 подборах на чужом щите.

«Филадельфия» разобралась с «Клипперс» – 128:113.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница StatMuse в соцсети X
logoДоминик Барлоу
logoНБА
logoЧарльз Баркли
logoФиладельфия
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
ДомДомыч легенда
Проглядели, получается, Сперс способного парня.
