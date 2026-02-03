Эдвардс – Морэнту после трехочкового: Ты так не можешь, Джа!.

В одном из эпизодов матча с «Мемфисом » звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс решил использовать трэш-ток против лидера «Гриззлис» Джа Морэнта , который пропускает матчи из-за травмы локтя.

«Ты так не можешь, Джа!» – прокричал Эдвардс после забитого трехочкового.

Встреча команд закончилась победой «Мемфиса» – 137:128. Эдвардс отметился 39 очками (13 из 27 с игры, 3 из 9 из-за дуги).