Эдвардс – Морэнту после трехочкового: «Ты так не можешь, Джа!»
Эдвардс – Морэнту после трехочкового: Ты так не можешь, Джа!.
В одном из эпизодов матча с «Мемфисом» звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс решил использовать трэш-ток против лидера «Гриззлис» Джа Морэнта, который пропускает матчи из-за травмы локтя.
«Ты так не можешь, Джа!» – прокричал Эдвардс после забитого трехочкового.
Встреча команд закончилась победой «Мемфиса» – 137:128. Эдвардс отметился 39 очками (13 из 27 с игры, 3 из 9 из-за дуги).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Fullcourtpass в соцcети X
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
И большой привет Сергею Белозерцеву, который путает Джарета Джексона с Джа Морэнтом и не в курсе, что Джа сегодня не играл (да и вообще уже вторую неделю лечится)
Результат бездумного перевода заокеанских твт-аккаунтов сомнительного качества вроде Фулкортпасса.