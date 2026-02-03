Видео
Эдвардс – Морэнту после трехочкового: «Ты так не можешь, Джа!»

Эдвардс – Морэнту после трехочкового: Ты так не можешь, Джа!.

В одном из эпизодов матча с «Мемфисом» звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс решил использовать трэш-ток против лидера «Гриззлис» Джа Морэнта, который пропускает матчи из-за травмы локтя.

«Ты так не можешь, Джа!» – прокричал Эдвардс после забитого трехочкового.

Встреча команд закончилась победой «Мемфиса» – 137:128. Эдвардс отметился 39 очками (13 из 27 с игры, 3 из 9 из-за дуги).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Fullcourtpass в соцcети X
12 комментариев
Это он забил треху в конце первой четверти. В остальных трех четвертях он выбросил 1 из 8. Так что иногда лучше жевать, чем говорить.

И большой привет Сергею Белозерцеву, который путает Джарета Джексона с Джа Морэнтом и не в курсе, что Джа сегодня не играл (да и вообще уже вторую неделю лечится)
Это он забил треху в конце первой четверти. В остальных трех четвертях он выбросил 1 из 8. Так что иногда лучше жевать, чем говорить. И большой привет Сергею Белозерцеву, который путает Джарета Джексона с Джа Морэнтом и не в курсе, что Джа сегодня не играл (да и вообще уже вторую неделю лечится)
Джарет Джексон?
В этой новости всё плохо настолько, что её проще удалить, чем редактировать.
Результат бездумного перевода заокеанских твт-аккаунтов сомнительного качества вроде Фулкортпасса.
надо было еще пострелять в него
Может он про детей?)
Рекомендуем