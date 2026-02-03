47

В сделке по Хардену «Кливленд» хочет получить пик первого раунда либо право на обмен пиками

Стали известны подробности переговоров между «Кэвс» и «Клипперс» по Хардену.

Журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс, который ранее сообщил о переговорах между «Клипперс» и «Кливлендом» по обмену Джеймса Хардена на Дариуса Гарлэнда, дополнил свою информацию.

Согласно информации Мэнникса, «Кливленд» настаивает на включении в сделку либо пика первого раунда, либо права на обмен пиками. «Лос-Анджелес», обладающий ограниченным драфт-капиталом, отказывается идти на это.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
Сравнили Бороду с подмышкой волос
Тут Кливленд должен доплачивать пиком первого и свопом, как по мне
Ответ C4clutch
Тут Кливленд должен доплачивать пиком первого и свопом, как по мне
Да не, Кливленд явно не должен. По той хотя бы причине, что Гарланд молодой, и его другие команды высоко оценивают, не прям звезда как Яннис конечно, но и за него можно получить тоже хорошо. Многие команды поборолись бы за него. А Хардена прайм давно прошел, да, сейчас он еще что-то может, но не до такой степени. Плюс все знают, на сколько полезен Харден в плей-офф
Ответ SergoSSS
Да не, Кливленд явно не должен. По той хотя бы причине, что Гарланд молодой, и его другие команды высоко оценивают, не прям звезда как Яннис конечно, но и за него можно получить тоже хорошо. Многие команды поборолись бы за него. А Хардена прайм давно прошел, да, сейчас он еще что-то может, но не до такой степени. Плюс все знают, на сколько полезен Харден в плей-офф
За Янга тоже Вашик поборолся)
Они совсем обнаглели что ли?)
На самом деле, Гарланду действительно мешают травмы. Вне их, играя с мячом он очень хорошо может бустануть атаку команды. Всё же, дважды олл-стар, топ-10 клатчеров лиги прошлого сезона. И он очень молодой, ему 26 лет только исполнилось. Это вряд ли игрок, вокруг которого можно строить будущее, но важным его элементом он вполне может быть. Вопрос в травмах. Но если Кавая удалось подлатать, то, возможно, и с Дариусом проблемы решатся.

А Бороде 36. Да, он до сих пор сверхкрут в розыгрыше, бросок есть, хоть и с не очень высоким процентом, но игрок уже всё, крайне близок к пенсии.
Кливленд готов идти Ва-Банк, окау. Но полгода непраймового Хардена за молодого олл-стар разыгрывающего за приемлемые 40-45 млн - тут всё же нужна какая-то доплата со стороны Клипперс.
Ответ Santy-44
На самом деле, Гарланду действительно мешают травмы. Вне их, играя с мячом он очень хорошо может бустануть атаку команды. Всё же, дважды олл-стар, топ-10 клатчеров лиги прошлого сезона. И он очень молодой, ему 26 лет только исполнилось. Это вряд ли игрок, вокруг которого можно строить будущее, но важным его элементом он вполне может быть. Вопрос в травмах. Но если Кавая удалось подлатать, то, возможно, и с Дариусом проблемы решатся. А Бороде 36. Да, он до сих пор сверхкрут в розыгрыше, бросок есть, хоть и с не очень высоким процентом, но игрок уже всё, крайне близок к пенсии. Кливленд готов идти Ва-Банк, окау. Но полгода непраймового Хардена за молодого олл-стар разыгрывающего за приемлемые 40-45 млн - тут всё же нужна какая-то доплата со стороны Клипперс.
В каком месте Гарлэнд Олд стар?))) Путаешь что-то? Стата упала,травмы постоянные,когда играет он даже не лидер.
Ответ Santy-44
На самом деле, Гарланду действительно мешают травмы. Вне их, играя с мячом он очень хорошо может бустануть атаку команды. Всё же, дважды олл-стар, топ-10 клатчеров лиги прошлого сезона. И он очень молодой, ему 26 лет только исполнилось. Это вряд ли игрок, вокруг которого можно строить будущее, но важным его элементом он вполне может быть. Вопрос в травмах. Но если Кавая удалось подлатать, то, возможно, и с Дариусом проблемы решатся. А Бороде 36. Да, он до сих пор сверхкрут в розыгрыше, бросок есть, хоть и с не очень высоким процентом, но игрок уже всё, крайне близок к пенсии. Кливленд готов идти Ва-Банк, окау. Но полгода непраймового Хардена за молодого олл-стар разыгрывающего за приемлемые 40-45 млн - тут всё же нужна какая-то доплата со стороны Клипперс.
Я думаю Кливленд чистит платежку и может не продлить Хардена на следующий год, если обмен на Гарленда состоится, и поэтому требует пик/обмен пиками.
Сильно конечно Гарлэнд никого не усилит, обьект для выцеливания, скорее Борода хочет последний танец с Кливлендом станцевать.
А каково предложение самого Кливленда интересно?
Ответ Ballboy13
А каково предложение самого Кливленда интересно?
Говорят, один в один Янис заходил, не сошлись, просили еще пик второго и принтер.
Ответ bear7904
Говорят, один в один Янис заходил, не сошлись, просили еще пик второго и принтер.
Пришлось отказаться, так как в организации уже давно нет отдельных принтеров, только МФУ :))
Жирновато как по мне. Гарлэнд совсем подвыпал и потерял свой звездный статус в котировках. Плюс как я понял Кливленд сам инициирует обмен. Также все мы видели Дариуса в ПО. Там все печально. Может это то самое чего не хватало Кэвс. А так ситуация вин вин выглядит.
Ответ Адилет Сапаров
Жирновато как по мне. Гарлэнд совсем подвыпал и потерял свой звездный статус в котировках. Плюс как я понял Кливленд сам инициирует обмен. Также все мы видели Дариуса в ПО. Там все печально. Может это то самое чего не хватало Кэвс. А так ситуация вин вин выглядит.
Сложно видеть Дариуса в ПО, так как он, фактически, провел в нём две серии.
С Нью-Йорком был хорош (кроме 1 игры, пожалуй), там больше проблема в резко снизившейся эффективности Паучка.
С Орландо был плох, т.к. перед этим несколько месяцев питался жидкой пищей с проволокой в челюсти.

Можно ещё вспомнить серию с Бостоном, но там уже весь Кливленд ползал еле-еле из-за травм.
Ответ Santy-44
Сложно видеть Дариуса в ПО, так как он, фактически, провел в нём две серии. С Нью-Йорком был хорош (кроме 1 игры, пожалуй), там больше проблема в резко снизившейся эффективности Паучка. С Орландо был плох, т.к. перед этим несколько месяцев питался жидкой пищей с проволокой в челюсти. Можно ещё вспомнить серию с Бостоном, но там уже весь Кливленд ползал еле-еле из-за травм.
Хотелось бы согласиться не нет. Я лично считаю что нетравматичность тоже по своему навык как и атлетизм, дриблинг, видение площадки и тд. Гарлэнд пока этим скилом не обладает. Человек который претендует на звездный статус (в прошлом году был на матче всех звезд), называющий себя одним из лучших на своей позиции, который не хочет быть вторым, должен доказывать это игрой в ПО.
Было бы интересно посмотреть на Хардена и Деда. Первому последний шанс на титул, второму возвращение домой и та самая гайка №5
