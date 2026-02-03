В сделке по Хардену «Кливленд» хочет получить пик первого раунда либо право на обмен пиками
Стали известны подробности переговоров между «Кэвс» и «Клипперс» по Хардену.
Журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс, который ранее сообщил о переговорах между «Клипперс» и «Кливлендом» по обмену Джеймса Хардена на Дариуса Гарлэнда, дополнил свою информацию.
Согласно информации Мэнникса, «Кливленд» настаивает на включении в сделку либо пика первого раунда, либо права на обмен пиками. «Лос-Анджелес», обладающий ограниченным драфт-капиталом, отказывается идти на это.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
47 комментариев
А Бороде 36. Да, он до сих пор сверхкрут в розыгрыше, бросок есть, хоть и с не очень высоким процентом, но игрок уже всё, крайне близок к пенсии.
Кливленд готов идти Ва-Банк, окау. Но полгода непраймового Хардена за молодого олл-стар разыгрывающего за приемлемые 40-45 млн - тут всё же нужна какая-то доплата со стороны Клипперс.
С Нью-Йорком был хорош (кроме 1 игры, пожалуй), там больше проблема в резко снизившейся эффективности Паучка.
С Орландо был плох, т.к. перед этим несколько месяцев питался жидкой пищей с проволокой в челюсти.
Можно ещё вспомнить серию с Бостоном, но там уже весь Кливленд ползал еле-еле из-за травм.