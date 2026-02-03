В сделке по Хардену «Кливленд» хочет получить пик первого раунда либо право на обмен пиками

Стали известны подробности переговоров между «Кэвс» и «Клипперс» по Хардену.

Журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс, который ранее сообщил о переговорах между «Клипперс » и «Кливлендом » по обмену Джеймса Хардена на Дариуса Гарлэнда , дополнил свою информацию.

Согласно информации Мэнникса, «Кливленд» настаивает на включении в сделку либо пика первого раунда, либо права на обмен пиками. «Лос-Анджелес», обладающий ограниченным драфт-капиталом, отказывается идти на это.