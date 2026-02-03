Алперен Шенгюн о непопадании на Матч звезд: «Это хорошая мотивация. Рано или поздно я добьюсь успеха»
Центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн отреагировал на непопадание в число участников Матча звезд 2026.
«Такова моя цель после этого сезона, после прошлого. Попадать в число лучших каждый год. Для меня это стало разочарованием, но так бывает. В лиге много талантливых игроков, а я еще молод. Рано или поздно я добьюсь успеха. Вся эта ситуация заставит меня усердно работать.
У меня все еще есть разные цели, я должен их достичь, и подобные вещи всегда подталкивают меня в правильном направлении. Мне просто нужно больше работать, быть дисциплинированным в том, что я делаю, и, надеюсь, у меня будет много лет в НБА и много звездных матчей», – признался 23-летний турок.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
По игре заслужил точно. Играл бы на востоке - точно бы поехал
Он и на западе должен был попадать вместо Холмгрена
Есть мнение, что следующий в очереди от запада - Кавай.
Так там даже Ленарда в топовой форме не взяли
Сегодня реально показал результат. Правда видно было что тяжело ему еще и центра играть.
