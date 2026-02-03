Алперен Шенгюн о непопадании на Матч звезд: «Это хорошая мотивация. Рано или поздно я добьюсь успеха»

Центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн отреагировал на непопадание в число участников Матча звезд 2026.

«Такова моя цель после этого сезона, после прошлого. Попадать в число лучших каждый год. Для меня это стало разочарованием, но так бывает. В лиге много талантливых игроков, а я еще молод. Рано или поздно я добьюсь успеха. Вся эта ситуация заставит меня усердно работать.

У меня все еще есть разные цели, я должен их достичь, и подобные вещи всегда подталкивают меня в правильном направлении. Мне просто нужно больше работать, быть дисциплинированным в том, что я делаю, и, надеюсь, у меня будет много лет в НБА и много звездных матчей», – признался 23-летний турок.