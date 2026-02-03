Лугенц Дорт стал клиентом агентства Klutch Sports
Лугенц Дорт перешел под крыло агента Леброна .
Легкий форвард «Тандер» Лугенц Дорт начал сотрудничество с агентством Klutch Sports, которое возглавляет представитель Леброна Джеймса Рич Пол.
Помимо звезды «Лейкерс», Klutch Sports представляет таких игроков, как Энтони Дэвис, Дрэймонд Грин, Тайриз Макси, Брэндон Ингрэм, Зак Лавин и Де’Аарон Фокс.
В этом сезоне 26-летний Дорт заработает 18,2 миллиона долларов, на сезон-26/27 распространяется опция команды.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
