0

Лугенц Дорт стал клиентом агентства Klutch Sports

Лугенц Дорт перешел под крыло агента Леброна .

Легкий форвард «Тандер» Лугенц Дорт начал сотрудничество с агентством Klutch Sports, которое возглавляет представитель Леброна Джеймса Рич Пол.

Помимо звезды «Лейкерс», Klutch Sports представляет таких игроков, как Энтони Дэвис, Дрэймонд Грин, Тайриз Макси, Брэндон Ингрэм, Зак Лавин и Де’Аарон Фокс.

В этом сезоне 26-летний Дорт заработает 18,2 миллиона долларов, на сезон-26/27 распространяется опция команды.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
Рич Пол
logoНБА
logoЛугенц Дорт
logoОклахома-Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лу Дорт и Джеремайя Фирс оштрафованы на 25 тысяч долларов за потасовку
29 января, 18:46
Джеремайя Фирс назвал Дорта «мягким» в комментариях к посту о потасовке
28 января, 07:21Фото
Лу Дорт и Джеремайя Фирс сцепились сразу после сирены матча в Оклахоме
28 января, 04:34Видео
Лугенц Дорт запрыгнул на плечо Сандро Мамукелашвили
26 января, 07:58Видео
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина играет с «Вашингтоном», «Лейкерс» примут «Голден Стэйт» и другие матчи
вчера, 22:21Live
Крис Финч: «Очень жаль, что Гобер решил высказаться публично»
вчера, 20:59
У Василие Мицича конфликт с тренерским штабом Димитриса Итудиса в «Хапоэле»
вчера, 20:35
Пэт Спенсер подписал стандартный контракт с «Голден Стэйт»
вчера, 20:10
«Качаюсь, лечусь и сплю». Диллон Брукс рассказал о редких пропусках матчей
вчера, 19:35
Майк Данливи – Дрэймонду Грину: «Если сделка по Яннису Адетокумбо состоится, ты или Джимми Батлер будете в ней»
вчера, 18:59
Роб Диллингэм: «Жду, что искра и уверенность в себе вернутся»
вчера, 18:30
«Голден Стэйт» работает над переводом Пэта Спенсера на стандартный контракт
вчера, 18:17
Джош Харт: «На этом уровне упорный труд не побеждает талант. Это заблуждение»
вчера, 18:10
«Голден Стэйт» может подписать Лонзо Болла после отчисления из «Юты»
вчера, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Борац Чачак» уступил «Клужу», «Босна Роял» проиграл «Илирии»
вчера, 21:55
Чемпионат Франции. «Париж» победил «Нанси», «Ле-Ман» обыграл «Дижон» и другие результаты
вчера, 21:20
ACB. «Бреоган» уступил «Мурсии», «Уникаха» победила «Андорру»
вчера, 21:07
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» победила «Канту»
вчера, 20:42
Чемпионат Турции. «Бешикташ» крупно обыграл «Эсенлер Эрокспор», «Трабзонспор» победил «Меркезефенди» и другие результаты
вчера, 20:32
Чемпионат Греции. «Перистери» справился с «Ираклисом», «Колоссос» проиграл ПАОКу и другие результаты
вчера, 20:28
Люк Кеннард дебютирует за «Лейкерс» в матче с «Уорриорз»
вчера, 19:44
Дэлано Бэнтон согласовал 10-дневный контракт с «Клипперс»
вчера, 19:22
Никола Милутинов вышел на 8-е место в истории Евролиги по подборам (1606)
вчера, 19:15Фото
42-летний разыгрывающий «Тенерифе» Марселиньо Уэртас выбыл из строя с разрывом подошвенной фасции
вчера, 16:38
Рекомендуем