Лугенц Дорт стал клиентом агентства Klutch Sports

Лугенц Дорт перешел под крыло агента Леброна .

Легкий форвард «Тандер» Лугенц Дорт начал сотрудничество с агентством Klutch Sports, которое возглавляет представитель Леброна Джеймса Рич Пол.

Помимо звезды «Лейкерс», Klutch Sports представляет таких игроков, как Энтони Дэвис, Дрэймонд Грин, Тайриз Макси, Брэндон Ингрэм, Зак Лавин и Де’Аарон Фокс.

В этом сезоне 26-летний Дорт заработает 18,2 миллиона долларов, на сезон-26/27 распространяется опция команды.