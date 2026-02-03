Иман Шамперт: «В Ламело Болле я вижу черты Шэя Гилджес-Александера»

Шамперт: В Ламело Болле я вижу черты Шэя Гилджес-Александера.

Экс-игрок НБА Иман Шамперт поделился свои мнением о защитнике «Шарлотт» Ламело Болле.

«Мне кажется, мы прямо на наших глазах наблюдаем рост и развитие Ламело Болла . Если смотреть, как играет Ламело, я вижу в нем черты Шэя Гилджес-Александера . Я не ставлю между ними знак равенства, но я вижу, как команда начинает сплачиваться вокруг игрока, который принимает решения: он готов делиться мячом, не боится брать на себя ответственность и бросать в конце матча.

У нас была такая же ситуация с Шэем: мы не говорили о нем так, как должны были, все это время, пока не стало слишком поздно – и уже никто не мог справиться ни с ним, ни с «Оклахомой», – сказал Шамперт.

У «Шарлотт » продолжается победная серия из 7 матчей, которая является лучшей для команды за последние 10 лет.

На этом отрезке из 7 игр Болл набирает в среднем 17,9 очка (41,3% с игры, 38,7% из-а дуги), 4,3 подбора и 7,4 передачи.