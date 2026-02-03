11

Иман Шамперт: «В Ламело Болле я вижу черты Шэя Гилджес-Александера»

Шамперт: В Ламело Болле я вижу черты Шэя Гилджес-Александера.

Экс-игрок НБА Иман Шамперт поделился свои мнением о защитнике «Шарлотт» Ламело Болле.

«Мне кажется, мы прямо на наших глазах наблюдаем рост и развитие Ламело Болла. Если смотреть, как играет Ламело, я вижу в нем черты Шэя Гилджес-Александера. Я не ставлю между ними знак равенства, но я вижу, как команда начинает сплачиваться вокруг игрока, который принимает решения: он готов делиться мячом, не боится брать на себя ответственность и бросать в конце матча.

У нас была такая же ситуация с Шэем: мы не говорили о нем так, как должны были, все это время, пока не стало слишком поздно – и уже никто не мог справиться ни с ним, ни с «Оклахомой», – сказал Шамперт.

У «Шарлотт» продолжается победная серия из 7 матчей, которая является лучшей для команды за последние 10 лет.

На этом отрезке из 7 игр Болл набирает в среднем 17,9 очка (41,3% с игры, 38,7% из-а дуги), 4,3 подбора и 7,4 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SportsCenter
Слишком жирно бэйтит. Ламело гораздо ближе к Джордану Пулу, чем к СГА
Тут совсем мимо. ШГА максимально прагматичный последовательный, характер — нордический, выдержанный. В то время как Мело человек настроения.
Мда, даже и близко не надо сравнивать ШГА и Ламело, который даже в этих отрезках и то вытворяет непонятно что порой. ШГА как минимум такого себе не позволяет, да и практически всегда готов бросать со средней или лезть в проход, в том время как у Ламело только пока один способ - это кинуть корявую трешку фиг пойми как
Вижу только черты черта 😂
Видишь черты? Нет. А они есть.
Выдал отрезок 10 матчей и стал сразу ШАЕМ, до этого его думали как сплавить
ламело играет красиво
Шамперт тут явно не в танцах)
