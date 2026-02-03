«Клипперс» «шокированы» намерением Хардена покинуть клуб. Причина может быть связана с желанием ветерана подписать 2-летний контракт
Названы подробности разлада между «Клипперс» и Джеймсом Харденом.
Как сообщает обозреватель Clutch Points Бретт Сигел, «Клипперс» «шокированы» в связи заявленным сегодня желанием Джеймса Хардена покинуть клуб.
Несмотря на это, стороны работают над поиском новой команды для защитника.
По информации еще одного журналиста издания Томера Азарли, после этого сезона 37-летний Харден рассчитывает получить продление контракта на 2 года и 80 миллионов долларов, но «Клипперс» не готовы пойти ему навстречу.
Калифорнийский клуб делает ставку на финансовую гибкость в межсезонье-2027 и на данном этапе не хочет связывать себя обязательствами далее этого срока.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Бретта Сигела
Клипперс: мы не готовы.
Харден: я ухожу
Клипперс: мы в шоке
И эта таже лига, где переломанный Батлер выбивает себе 57кк в сезон, где ВанВлит сидит в лазарете с теми же 40кк (с линейкой 14+5+3 против Харденовских 21+8+5)
40% с игры, никакой защиты
Все тот же чокер в ответственные моменты
Не думаю, что кто-то пульнет ему еще раз 40 лямов
В целом ЛАК повезло, что он сам захотел уйти уже сейчас и не брать опцию на след сезон, быстрее смогут начать перестройку
Стрип-клубы уже не интересны, потому что женат)
А банковский счет — вот это хорошая идея, надо попробовать