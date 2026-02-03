  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Клипперс» «шокированы» намерением Хардена покинуть клуб. Причина может быть связана с желанием ветерана подписать 2-летний контракт
27

«Клипперс» «шокированы» намерением Хардена покинуть клуб. Причина может быть связана с желанием ветерана подписать 2-летний контракт

Названы подробности разлада между «Клипперс» и Джеймсом Харденом.

Как сообщает обозреватель Clutch Points Бретт Сигел, «Клипперс» «шокированы» в связи заявленным сегодня желанием Джеймса Хардена покинуть клуб.

Несмотря на это, стороны работают над поиском новой команды для защитника.

По информации еще одного журналиста издания Томера Азарли, после этого сезона 37-летний Харден рассчитывает получить продление контракта на 2 года и 80 миллионов долларов, но «Клипперс» не готовы пойти ему навстречу. 

Калифорнийский клуб делает ставку на финансовую гибкость в межсезонье-2027 и на данном этапе не хочет связывать себя обязательствами далее этого срока.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Бретта Сигела
logoКлипперс
logoНБА
logoДжеймс Харден
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну дали бы ему парочку деревьев высадить, по пару лямов за каждое, делов-то...
Я думаю, у Бороды есть инсайдерский внутренний взгляд по отмыву кавайских денег, а любые санкции от Сильвера добьют и так загибающуюся команду и крест на мечте о чемпионстве поставят.
Ответ dn8zmw5c
Я думаю, у Бороды есть инсайдерский внутренний взгляд по отмыву кавайских денег, а любые санкции от Сильвера добьют и так загибающуюся команду и крест на мечте о чемпионстве поставят.
А сейчас у них есть мечты о чемпионстве? Чесслово не верю, что Киборг без травм плей офф пройдёт, если попадут туда. А без него шансов 0
Ответ Роман_АИ
А сейчас у них есть мечты о чемпионстве? Чесслово не верю, что Киборг без травм плей офф пройдёт, если попадут туда. А без него шансов 0
У них как минимум 17-4 рывок на отрезке. Я не говорю, что это лучшая команда НБА, но такая резкая палундра в купе с непопаданием Кавая на Матч звезд нагоняет на некоторые мысли
Харден: 80 на 2
Клипперс: мы не готовы.
Харден: я ухожу
Клипперс: мы в шоке
Ответ Rodbert
Харден: 80 на 2 Клипперс: мы не готовы. Харден: я ухожу Клипперс: мы в шоке
Почему так смешно от этого комментария?:)))
А вообще-то Харден точно стоит этих денег. Вот блин. То Фила ему зажимала 35кк (а потом кинула денег в ПолуДжорджа), то тут не готовы давать 40кк. А при этом в игровом плане Джеймс Харден всё-также не сдает обороты. Уверен, он ещё года 3-4 готов пылить в прежнем режиме (около асг).
И эта таже лига, где переломанный Батлер выбивает себе 57кк в сезон, где ВанВлит сидит в лазарете с теми же 40кк (с линейкой 14+5+3 против Харденовских 21+8+5)
Ответ kondratiy
А вообще-то Харден точно стоит этих денег. Вот блин. То Фила ему зажимала 35кк (а потом кинула денег в ПолуДжорджа), то тут не готовы давать 40кк. А при этом в игровом плане Джеймс Харден всё-также не сдает обороты. Уверен, он ещё года 3-4 готов пылить в прежнем режиме (около асг). И эта таже лига, где переломанный Батлер выбивает себе 57кк в сезон, где ВанВлит сидит в лазарете с теми же 40кк (с линейкой 14+5+3 против Харденовских 21+8+5)
та же (
Ответ kondratiy
А вообще-то Харден точно стоит этих денег. Вот блин. То Фила ему зажимала 35кк (а потом кинула денег в ПолуДжорджа), то тут не готовы давать 40кк. А при этом в игровом плане Джеймс Харден всё-также не сдает обороты. Уверен, он ещё года 3-4 готов пылить в прежнем режиме (около асг). И эта таже лига, где переломанный Батлер выбивает себе 57кк в сезон, где ВанВлит сидит в лазарете с теми же 40кк (с линейкой 14+5+3 против Харденовских 21+8+5)
Сдает
40% с игры, никакой защиты
Все тот же чокер в ответственные моменты
Не думаю, что кто-то пульнет ему еще раз 40 лямов
В целом ЛАК повезло, что он сам захотел уйти уже сейчас и не брать опцию на след сезон, быстрее смогут начать перестройку
Хардену надо вернуться в Хьюстон
Для 40 млн в год нужно хотя бы как-то имитировать защиту.А Харден абсолютно худший по этому показателю среди звёзд .Даже Дончич, которого конусом обзывают в защитном рейтинге выше бороды.
Если что-то и «шокирует», то только то, что обмен происходит на фоне отличной серии Клипперс. Великой драмы не вижу: Клипперс думают о грядущем, обмен Хардена даже логичен. Бороде удачи, взяв с него пример, я сам стал бородатым — очень даже нравится, рекомендую))
Ответ Алекс Баландин
Если что-то и «шокирует», то только то, что обмен происходит на фоне отличной серии Клипперс. Великой драмы не вижу: Клипперс думают о грядущем, обмен Хардена даже логичен. Бороде удачи, взяв с него пример, я сам стал бородатым — очень даже нравится, рекомендую))
Брать пример с Хардена можно много в чем. Например, отрастить не только бороду, но и пузо, и банковский счет, а также стать знатоком стрип-клубов. Попробуй и остальные опции. Уверен, тоже понравится ;)
Ответ kondratiy
Брать пример с Хардена можно много в чем. Например, отрастить не только бороду, но и пузо, и банковский счет, а также стать знатоком стрип-клубов. Попробуй и остальные опции. Уверен, тоже понравится ;)
С пузом не уверен, я всегда был худым парнем, в 36 лет таким и остаюсь (185/80 кг)= может пиво поможет лет через 10, не знаю)
Стрип-клубы уже не интересны, потому что женат)
А банковский счет — вот это хорошая идея, надо попробовать
Борода посчитал, что эти Паруса слишком старые. Ну не нравится ему раздевалка засыпанная песком. И плевать что часть песка его.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сэм Висени: «Клипперс» выиграли 16 из 20 матчей, а Харден такой: «Не, я пошел»
3 февраля, 06:25
Переговоры по обмену Джеймса Хардена на Дариуса Гарлэнда находятся на продвинутой стадии
3 февраля, 04:54
Джеймс Харден и «Клипперс» прорабатывают варианты обмена игрока
3 февраля, 04:37
Джеймс Харден пропустит матч против «Финикса» по личным обстоятельствам
1 февраля, 19:38
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина играет с «Вашингтоном», «Лейкерс» примут «Голден Стэйт» и другие матчи
вчера, 22:21Live
Крис Финч: «Очень жаль, что Гобер решил высказаться публично»
вчера, 20:59
У Василие Мицича конфликт с тренерским штабом Димитриса Итудиса в «Хапоэле»
вчера, 20:35
Пэт Спенсер подписал стандартный контракт с «Голден Стэйт»
вчера, 20:10
«Качаюсь, лечусь и сплю». Диллон Брукс рассказал о редких пропусках матчей
вчера, 19:35
Майк Данливи – Дрэймонду Грину: «Если сделка по Яннису Адетокумбо состоится, ты или Джимми Батлер будете в ней»
вчера, 18:59
Роб Диллингэм: «Жду, что искра и уверенность в себе вернутся»
вчера, 18:30
«Голден Стэйт» работает над переводом Пэта Спенсера на стандартный контракт
вчера, 18:17
Джош Харт: «На этом уровне упорный труд не побеждает талант. Это заблуждение»
вчера, 18:10
«Голден Стэйт» может подписать Лонзо Болла после отчисления из «Юты»
вчера, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Борац Чачак» уступил «Клужу», «Босна Роял» проиграл «Илирии»
вчера, 21:55
Чемпионат Франции. «Париж» победил «Нанси», «Ле-Ман» обыграл «Дижон» и другие результаты
вчера, 21:20
ACB. «Бреоган» уступил «Мурсии», «Уникаха» победила «Андорру»
вчера, 21:07
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» победила «Канту»
вчера, 20:42
Чемпионат Турции. «Бешикташ» крупно обыграл «Эсенлер Эрокспор», «Трабзонспор» победил «Меркезефенди» и другие результаты
вчера, 20:32
Чемпионат Греции. «Перистери» справился с «Ираклисом», «Колоссос» проиграл ПАОКу и другие результаты
вчера, 20:28
Люк Кеннард дебютирует за «Лейкерс» в матче с «Уорриорз»
вчера, 19:44
Дэлано Бэнтон согласовал 10-дневный контракт с «Клипперс»
вчера, 19:22
Никола Милутинов вышел на 8-е место в истории Евролиги по подборам (1606)
вчера, 19:15Фото
42-летний разыгрывающий «Тенерифе» Марселиньо Уэртас выбыл из строя с разрывом подошвенной фасции
вчера, 16:38
Рекомендуем