«Клипперс» «шокированы» намерением Хардена покинуть клуб. Причина может быть связана с желанием ветерана подписать 2-летний контракт

Названы подробности разлада между «Клипперс» и Джеймсом Харденом.

Как сообщает обозреватель Clutch Points Бретт Сигел, «Клипперс» «шокированы» в связи заявленным сегодня желанием Джеймса Хардена покинуть клуб.

Несмотря на это, стороны работают над поиском новой команды для защитника.

По информации еще одного журналиста издания Томера Азарли, после этого сезона 37-летний Харден рассчитывает получить продление контракта на 2 года и 80 миллионов долларов, но «Клипперс » не готовы пойти ему навстречу.

Калифорнийский клуб делает ставку на финансовую гибкость в межсезонье-2027 и на данном этапе не хочет связывать себя обязательствами далее этого срока.