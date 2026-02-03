Алперен Шенгюн набрал 39 очков и 16 подборов в победной игре с «Индианой»
Шенгюн помог «Рокетс» обыграть «Пэйсерс», набрав 39 очков.
Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн обновил личный рекорд сезона, набрав 39 очков в игре с «Индианой».
За 35 минут на паркете Шенгюн попал 13 из 25 бросков с игры, 0 из 2 трехочковых и 13 из 18 штрафных. Также в активе турецкого центрового 16 подборов и 5 передач.
«Рокетс» справились с «Пэйсерс», несмотря на отсутствие Кевина Дюрэнта, который травмировал голеностоп, – 118:114.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Такой прошлогодний Рокетс получился, правда без Фреда