Алперен Шенгюн набрал 39 очков и 16 подборов в победной игре с «Индианой»

Шенгюн помог «Рокетс» обыграть «Пэйсерс», набрав 39 очков.

Центровой «Хьюстона » Алперен Шенгюн обновил личный рекорд сезона, набрав 39 очков в игре с «Индианой».

За 35 минут на паркете Шенгюн попал 13 из 25 бросков с игры, 0 из 2 трехочковых и 13 из 18 штрафных. Также в активе турецкого центрового 16 подборов и 5 передач.

«Рокетс» справились с «Пэйсерс», несмотря на отсутствие Кевина Дюрэнта, который травмировал голеностоп, – 118:114.