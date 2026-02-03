Стивен Эй Смит: «Пистонс» пугают меня до смерти. Они не просто хотят победить, им нужны мои «Никс»
Стивен Эй Смит назвал главную угрозу его любимым «Никс» на Востоке.
Известный ведущий Стивен Эй Смит опасается, что «Детройт» может остановить его любимый «Нью-Йорк» в плей-офф-2026.
В прошлом году «Пистонс» вернулись в решающую стадию сезона НБА впервые с 2019-го и уступили «Никс» только в шести матчах в первом раунде.
«Я уделял «Детройту» недостаточно внимания. Эти ребята меня ужасно пугают. Как мне кажется, это лучшая команда на Востоке, и самое главное… они хотят не просто победить, им нужны мои «Никс».
Я верю, что «Нью-Йорк» может это сделать, может стать победителем Восточной конференции. Но я не слишком уверен, потому что, на мой взгляд, сейчас на Востоке главным фаворитом являются именно «Пистонс», а не «Никс», – признался журналист ESPN.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: First Take
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всё так, они помнят прошлый плей-офф и жаждут мести
Всё так, они помнят прошлый плей-офф и жаждут мести
Судьи могут в очередной раз затащить) как и было в том ключевом эпизоде с Хартом в последнем плове
Судьи могут в очередной раз затащить) как и было в том ключевом эпизоде с Хартом в последнем плове
Там не только этот эпизод, куча мелких свистков тащили тогда Никс очевидно
Блин, да Никс там от кого угодно могут отлететь, там всех опасаться надо
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем