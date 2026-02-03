  • Спортс
  • Стивен Эй Смит: «Пистонс» пугают меня до смерти. Они не просто хотят победить, им нужны мои «Никс»
5

Стивен Эй Смит назвал главную угрозу его любимым «Никс» на Востоке.

Известный ведущий Стивен Эй Смит опасается, что «Детройт» может остановить его любимый «Нью-Йорк» в плей-офф-2026.

В прошлом году «Пистонс» вернулись в решающую стадию сезона НБА впервые с 2019-го и уступили «Никс» только в шести матчах в первом раунде.

«Я уделял «Детройту» недостаточно внимания. Эти ребята меня ужасно пугают. Как мне кажется, это лучшая команда на Востоке, и самое главное… они хотят не просто победить, им нужны мои «Никс».

Я верю, что «Нью-Йорк» может это сделать, может стать победителем Восточной конференции. Но я не слишком уверен, потому что, на мой взгляд, сейчас на Востоке главным фаворитом являются именно «Пистонс», а не «Никс», – признался журналист ESPN.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: First Take
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всё так, они помнят прошлый плей-офф и жаждут мести
Ответ Рушан Файзлгаянов
Всё так, они помнят прошлый плей-офф и жаждут мести
Судьи могут в очередной раз затащить) как и было в том ключевом эпизоде с Хартом в последнем плове
Ответ Zakir Velilhanov
Судьи могут в очередной раз затащить) как и было в том ключевом эпизоде с Хартом в последнем плове
Там не только этот эпизод, куча мелких свистков тащили тогда Никс очевидно
Блин, да Никс там от кого угодно могут отлететь, там всех опасаться надо
