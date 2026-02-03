Ник Нерс: «Пол Джордж имеет право быть с нами на тренировках, мы будем поддерживать его форму»

Тренер «Сиксерс» рассказал, чем занимается Пол Джордж во время дисквалификации.

По словам главного тренера «Сиксерс» Ника Нерса, отстраненный на 25 матчей Пол Джордж поддерживает форму и будет готов помочь команде под занавес сезона.

Специалиста беспокоит, как закрыть дыру в составе на время дисквалификации.

«Джорджу разрешено находиться в комплексе команды, участвовать в тренировках, разминках и тому подобном. Он был с нами на утреннем занятии сегодня утром. Мы хотим, чтобы Пол был максимально вовлечен в баскетбольную деятельность.

Квентин Граймс в качестве временной замены? Мы примерно знаем его роль. Это игрок, выходящий со скамейки запасных и приносящий команде очки. Вы часто слышите, как я говорю о том, насколько нам нужны его трехочковые броски. С этим как раз проблемы в последних десяти матчах. Он совершает 5,5 броска в среднем по сезону, но в последних десяти играх – всего около 3. Я бы хотел видеть от него больше, я бы хотел больше, чем 5,5 попытки», – заявил Нерс.