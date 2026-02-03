15

Сэм Висени: «Клипперс» выиграли 16 из 20 матчей, а Харден такой: «Не, я пошел»

Аналитик и автор The Athletic Сэм Висени поделился своим мнением по поводу новостей о том, что Джеймс Харден ищет себе новую команду.

«Мне сложно закрыть глаза на то, что «Клипперс» выиграли 16 из 20 матчей, а Харден такой: «Не, я пошел».

Харден не имеет права на продление контракта прямо сейчас. «Клипперс» не могут дать ему больше денег в данный момент, даже если хотят. Никто не может. Это можно сделать только в межсезонье. И на новом месте ему в любом случае пришлось бы доказывать, что он стоит больших денег. Для меня это просто вообще не сходится», – выразил недоумение Висени.

Ранее сообщалось, что Харден и «Клипперс» совместно прорабатывают варианты по обмену игрока, а главным претендентом называется «Кливленд».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Сэма Висени в соцсети X
15 комментариев
Так благодаря чему Паруса выиграли эти матчи? Как в прошлом сезоне играли лидеры по 35+ минут, так и сейчас так же играют. И опять задохнуться в пост сезоне. Так еще они постарели на год.
А что тут понимать? Не хотят Клипперс давать денег Хардену. Вот и всё (
Ну так если Клипперс сами рассматривают такой обмен, нельзя вину исключительно на Хардена возлагать.
Ты чё не понимаешь, Джеймс ищет команду, которая переподпишет его за семизначную цифру, это будет его последний контракт, при этом первым числом должно идти что-то от 3-4:)
В этом году потолок Клипперс — это второй раунд плей-офф, это если некоторые расклады еще сойдутся. В плей-инн можно всех одолеть, дальше в связке Харден+Кавай можно встретить необоримые препятствия. Так что ситуация обмена — выигрышная и для Хардена и для его команды может быть
а в 2011 потолок маверикс это первый раунд. а в 2019 потолок торонто это второй раунд. никто не обыграет праймого яниса, 4 алстара филы, и тем более читеров на гсв.
Я полностью согласен, феномен игры сам по себе означает, что ее конечный результат не гарантирован. Все может быть.
