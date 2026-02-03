Сэм Висени: «Клипперс» выиграли 16 из 20 матчей, а Харден такой: Не, я пошел.

Аналитик и автор The Athletic Сэм Висени поделился своим мнением по поводу новостей о том, что Джеймс Харден ищет себе новую команду.

«Мне сложно закрыть глаза на то, что «Клипперс » выиграли 16 из 20 матчей, а Харден такой: «Не, я пошел».

Харден не имеет права на продление контракта прямо сейчас. «Клипперс» не могут дать ему больше денег в данный момент, даже если хотят. Никто не может. Это можно сделать только в межсезонье. И на новом месте ему в любом случае пришлось бы доказывать, что он стоит больших денег. Для меня это просто вообще не сходится», – выразил недоумение Висени.

Ранее сообщалось, что Харден и «Клипперс» совместно прорабатывают варианты по обмену игрока, а главным претендентом называется «Кливленд».