Марк Стейн: «Яннис опасается, что его переход в «Голден Стэйт» может привести к критике, подобной той, с которой столкнулся Дюрэнт»

Инсайдер назвал мучащий Янниса вопрос касательно возможного трейда в «Уорриорз».

По словам инсайдера Марка Стейна, у звезды «Бакс» Янниса Адетокумбо есть опасения относительно перехода в «Уорриорз» в связи с возможной негативной реакцией, подобной той, которую пережил Кевин Дюрэнт после подписания контракта с командой в 2016 году.

«Ходят слухи, что Адетокумбо, возможно, не так сильно как раньше стремится переехать в город и команду Стефена Карри. Источники в лиге говорят, что в «Голден Стэйт» осведомлены об этом.

Насколько правдоподобны такие слухи? Вероятно, только Яннис может сказать наверняка. Тем не менее, я слышал от источников, знакомых с ситуацией, что его действительно может отпугнуть идея присоединиться к более возрастной команде и/или столкнуться с той же критикой, которую Кевин Дюрэнт продолжает выслушивать до сих пор из-за сотрудничества с Карри», – пишет Стейн.