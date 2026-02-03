  • Спортс
  Марк Стейн: «Яннис опасается, что его переход в «Голден Стэйт» может привести к критике, подобной той, с которой столкнулся Дюрэнт»
Марк Стейн: «Яннис опасается, что его переход в «Голден Стэйт» может привести к критике, подобной той, с которой столкнулся Дюрэнт»

Инсайдер назвал мучащий Янниса вопрос касательно возможного трейда в «Уорриорз».

По словам инсайдера Марка Стейна, у звезды «Бакс» Янниса Адетокумбо есть опасения относительно перехода в «Уорриорз» в связи с возможной негативной реакцией, подобной той, которую пережил Кевин Дюрэнт после подписания контракта с командой в 2016 году.

«Ходят слухи, что Адетокумбо, возможно, не так сильно как раньше стремится переехать в город и команду Стефена Карри. Источники в лиге говорят, что в «Голден Стэйт» осведомлены об этом.

Насколько правдоподобны такие слухи? Вероятно, только Яннис может сказать наверняка. Тем не менее, я слышал от источников, знакомых с ситуацией, что его действительно может отпугнуть идея присоединиться к более возрастной команде и/или столкнуться с той же критикой, которую Кевин Дюрэнт продолжает выслушивать до сих пор из-за сотрудничества с Карри», – пишет Стейн.

Опубликовал: Валерий Левкин
Что за бред? На минуточку Грек в одного чемпионство принес, а Дюра из звездной команды ушел в династию.
Это просто оправдание. Грек не хочет играть в ГСВ. В его списке были только Торонто, Хит и Никс
Он крепостной что-ли? Куда он не хочет, тем не даёт гарантии продления.
Те ГСВ и эти просто несопоставимы. переход Яниса похож на переход Батлера, а не Дюранта
Диаметрально противоположные ситуации. Дюрант переходил в команду 73-9, а Яннис если перейдет в сегодняшний ГСВ и сможет что-то с этим суповым набором + молодым пенсионером Карри чего-то добиться, наоборот, свое наследие прилично так еще прокачает.
Для теста отправьте в ГСВ Танасиса)
Так он так и меняется, с братьями.
Ему не стыдно? Сидели бы просто как Николы братаны)
Он вроде не требует обмен в Оклахому
Какую-то чушь выдал инсайдер
Единственное чего ему нужно опасаться это оказаться в бедовой команде без ресурсов для усиления
боже, они даже с греком не станут более чем претендентами на 1 раунд. Обменивая грека, придется отдать половину команды и море пиков. Помню за что ушел Бриджес, ну а это грек и топ 5 лиги.
Вот если бы Грек к ШГА перешёл, тут могут быть косые взгляды по поводу лёгких путей к перстню. Кстати, я бы на месте Оклы вложился, сколько можно активы копить. Плюс они валятся вон.
С Янисом 1 раунд?))) Держи в курсе "эксперт" ха-ха-ха)
скорее критика из-за того, что он косит под деревенского дурачка, но при этом пытается что-то мутить и "строить наследие". хотя может и не косит, просто научился читать недавно и прочитал пару мотивационных книг про бизнес
... Столько этих инсайдеров, особенно перед 5 февраля, но почему то утвердительно НИКТО ничего не пишет, мы здесь такие же инсайдеры... Это просто мнение..... Почему то про Хардена ни один не писал.
Те ГСВ были на пике, как и Дюрант, а эти даже с ним ничего не возьмут. Года 2-3 назад разумеется да, сейчас уже нет. С Батлером они еле цеплялись за топ 8, без него,но с Яннисом это максимально второй раунд. Яннис тоже к тому же часто получает травмы. Вообщем либо Майами(за счет слабого Востока), либо Сперс(если это возможно канечно).
Рекомендуем