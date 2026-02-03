Брайан Уиндхорст: «Люди в лиге задаются вопросом по поводу Кавая – его не выбрали на Матч звезд из-за скандала с контрактом?»

Инсайдер рассказал о реакции в мире НБА на ситуацию с Каваем Ленардом.

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал об общем мнении представителей НБА по поводу отсутствия звезды «Клипперс» Кавая Ленарда в списке приглашенных на Матч звезд.

Перед началом сезона Ленарда подозревали в мошеннической схеме с целью заработка.

«Реакция в лиге, судя по разговорам с руководителями команд, практически единодушна. Матч звезд пройдет на арене «Клипперс » Intuit Dome. Кавай в отличной форме, он показывает шикарный баскетбол. команда прибавила. И возникает вопрос: неужели тренеры не проголосовали за него и не позвали на Матч из-за тех обвинений в ненадлежащем заключении контракта?» – с улыбкой произнес журналист.

У Ленарда самый высокий показатель результативности по сезону в истории НБА для игроков, которые не попали на Матч звезд.