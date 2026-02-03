  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Брайан Уиндхорст: «Люди в лиге задаются вопросом по поводу Кавая – его не выбрали на Матч звезд из-за скандала с контрактом?»
15

Брайан Уиндхорст: «Люди в лиге задаются вопросом по поводу Кавая – его не выбрали на Матч звезд из-за скандала с контрактом?»

Инсайдер рассказал о реакции в мире НБА на ситуацию с Каваем Ленардом.

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал об общем мнении представителей НБА по поводу отсутствия звезды «Клипперс» Кавая Ленарда в списке приглашенных на Матч звезд.

Перед началом сезона Ленарда подозревали в мошеннической схеме с целью заработка.

«Реакция в лиге, судя по разговорам с руководителями команд, практически единодушна. Матч звезд пройдет на арене «Клипперс» Intuit Dome. Кавай в отличной форме, он показывает шикарный баскетбол. команда прибавила. И возникает вопрос: неужели тренеры не проголосовали за него и не позвали на Матч из-за тех обвинений в ненадлежащем заключении контракта?» – с улыбкой произнес журналист.

У Ленарда самый высокий показатель результативности по сезону в истории НБА для игроков, которые не попали на Матч звезд.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Oh No He Didn’t
Брайан Уиндхорст
Пабло Торре
logoКавай Ленард
logoКлипперс
logoМатч всех звезд НБА
logoНБА
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну по хорошему он вообще не должен играть
Ответ Максим Кудрявцев_1116804392
Ну по хорошему он вообще не должен играть
Почему? Ничего не доказали же:)
Ответ Mikhail Z
Почему? Ничего не доказали же:)
Когда Лиге надо кого-то прижать, ей доказательства не требуются. Это не общественный суд, а частная лавочка, которая может принимать решения опираясь исключительно на собственные интересы.
Ладно выбор Леброна - это понятно, из года в год тащат ветеранов звезд , все таки мвз, НО Холгрем каким боком заслужил? Стабильности нет, влияния именно его на результат тоже, лучше уж Рэндла, кавая, Шенгюна или Брукса, Чэт явно лишний
Ответ Мурзин Ринат
Ладно выбор Леброна - это понятно, из года в год тащат ветеранов звезд , все таки мвз, НО Холгрем каким боком заслужил? Стабильности нет, влияния именно его на результат тоже, лучше уж Рэндла, кавая, Шенгюна или Брукса, Чэт явно лишний
Комментарий скрыт
Ответ Air Rodman
Комментарий скрыт
Хорошая попытка, но нет. Это все командные показатели: кто больше сыграл в лучшей команде, тот и наверху, по DWS и Шай на первом месте и Кейсон Уоллес звезда.
Вы же не зря именно эти метрики привели: по другим у Чета все не славно, и тот же Кавай очевидно приносит больше своей команде. А Чет попал просто потому что от лучшей команды хотя бы парочку игроков решили позвать
Конечно это максимально странно 🤔 лучшего игрока в лиге за последние полтора месяца, не пригласить на домашний матч звезд 😂
Скандал сделал Кавая частично не рукопожатным (игроки руки пожимают на паркете, а в публичном поле уже сложнее). Это справедливо.
Тренерам вообще пофиг, думаю. Как сказал Сильвер, так и проголосовали
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гилберт Аренас о Холмгрене на Матче звезд: «Третья опция в своей команде. Пожалуйста, приглашайте настоящих игроков»
3 февраля, 04:47
Кармело Энтони: «С декабря Кавай Ленард – лучший игрок в НБА»
28 января, 18:03
Кавай Ленард провел 25-й матч с 20 очками и более подряд
28 января, 06:27Видео
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина играет с «Вашингтоном», «Лейкерс» примут «Голден Стэйт» и другие матчи
вчера, 22:21Live
Крис Финч: «Очень жаль, что Гобер решил высказаться публично»
вчера, 20:59
У Василие Мицича конфликт с тренерским штабом Димитриса Итудиса в «Хапоэле»
вчера, 20:35
Пэт Спенсер подписал стандартный контракт с «Голден Стэйт»
вчера, 20:10
«Качаюсь, лечусь и сплю». Диллон Брукс рассказал о редких пропусках матчей
вчера, 19:35
Майк Данливи – Дрэймонду Грину: «Если сделка по Яннису Адетокумбо состоится, ты или Джимми Батлер будете в ней»
вчера, 18:59
Роб Диллингэм: «Жду, что искра и уверенность в себе вернутся»
вчера, 18:30
«Голден Стэйт» работает над переводом Пэта Спенсера на стандартный контракт
вчера, 18:17
Джош Харт: «На этом уровне упорный труд не побеждает талант. Это заблуждение»
вчера, 18:10
«Голден Стэйт» может подписать Лонзо Болла после отчисления из «Юты»
вчера, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Борац Чачак» уступил «Клужу», «Босна Роял» проиграл «Илирии»
вчера, 21:55
Чемпионат Франции. «Париж» победил «Нанси», «Ле-Ман» обыграл «Дижон» и другие результаты
вчера, 21:20
ACB. «Бреоган» уступил «Мурсии», «Уникаха» победила «Андорру»
вчера, 21:07
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» победила «Канту»
вчера, 20:42
Чемпионат Турции. «Бешикташ» крупно обыграл «Эсенлер Эрокспор», «Трабзонспор» победил «Меркезефенди» и другие результаты
вчера, 20:32
Чемпионат Греции. «Перистери» справился с «Ираклисом», «Колоссос» проиграл ПАОКу и другие результаты
вчера, 20:28
Люк Кеннард дебютирует за «Лейкерс» в матче с «Уорриорз»
вчера, 19:44
Дэлано Бэнтон согласовал 10-дневный контракт с «Клипперс»
вчера, 19:22
Никола Милутинов вышел на 8-е место в истории Евролиги по подборам (1606)
вчера, 19:15Фото
42-летний разыгрывающий «Тенерифе» Марселиньо Уэртас выбыл из строя с разрывом подошвенной фасции
вчера, 16:38
Рекомендуем