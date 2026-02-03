Влад Голдин о слухах об обмене Адетокумбо: «Никто не знает, но все шепчутся. Большинству игроков, которые участвуют в этих разговорах, им страшно»

  • Спортс
3

Голдин описал настроение в «Хит» на фоне слухов об обмене Адетокумбо.

Центровой «Майами» Влад Голдин поделился, какие настроения царят в команде на фоне слухов о возможном обмене Янниса Адетокумбо.

«Я разговаривал со многими игроками и людьми, которые работают в лиге, и, пожалуй, «Майами» – одна из немногих организаций, где секреты действительно держатся секретами. Поэтому никто не знает, но все шепчутся.

Большинству игроков, которые участвуют в этих разговорах, им страшно. Некоторые говорят: «Я не знаю, последний ли это мой день в этой форме». Для всех стресс, особенно для тех проспектов, которых хотят видеть в других командах. Им в этом плане тяжело», – рассказал Голдин.

Ранее Шэмс Чарания назвал «Хит» в списке серьезных претендентов на греческую суперзвезду.

3 комментария
Страшно из Майами в поехать в какой нибудь клоповник, а наоборот, люди горят, наверное)
Ответ rboroveev@gmail.com
Страшно из Майами в поехать в какой нибудь клоповник, а наоборот, люди горят, наверное)
Со Споэльстрой явно больше возможностей для Влада, чем с тем же Доком
какой ужос!!! миллионерчики боятся зарабатывать лямы на севере!!!
