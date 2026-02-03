Вембаньяма о грубом приеме Бэйна: «Они не хотят играть в баскетбол»
Вембаньяма отреагировал на грубость во время матча.
Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма прокомментировал грубый прием защитника «Орландо» Десмонда Бэйна в свой адрес во время воскресного матча.
«Не могу сказать, что я расстроен. Знаю, что они делают это, потому что не хотят играть в баскетбол. Мы стараемся играть в баскетбол, переходим в атаку, чтобы играть в баскетбол.
Это часть игры. Такое происходит каждый вечер», – констатировал француз.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Они может и хотят, но не могут. Орландо, для меня лично, пока главное разочарование сезона.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем