Вембаньяма о грубом приеме Бэйна: «Они не хотят играть в баскетбол»

Вембаньяма отреагировал на грубость во время матча.

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма прокомментировал грубый прием защитника «Орландо» Десмонда Бэйна в свой адрес во время воскресного матча.

«Не могу сказать, что я расстроен. Знаю, что они делают это, потому что не хотят играть в баскетбол. Мы стараемся играть в баскетбол, переходим в атаку, чтобы играть в баскетбол.

Это часть игры. Такое происходит каждый вечер», – констатировал француз.