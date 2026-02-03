Стив Керр был бы «совершенно спокоен», если бы «Уорриорс» не провели ни одной сделки до дедлайна

Керра устраивает текущий состав «Голден Стэйт».

В свете слухов об интересе «Голден Стэйт» к звезде «Милуоки» Яннису Адетокумбо главный тренер «Уорриорс» Стив Керр отметил, что он был бы «совершенно спокоен», если бы команда в итоге не совершила ни одной сделки до дедлайна.

«Я действительно считаю, что в этом году команда лучше, чем в прошлом, в плане игры без Джимми (Батлера). Приход Мелтона и то, как играет Эл Хорфорд ... Если мы будем здоровы, я думаю, мы сможем выиграть много матчей», – заявил Керр.

С момента разрыва крестообразных связок у Батлера «Голден Стэйт » провел 6 матчей, выиграв 2 из них.

Команда занимает 8-е место на Западе с результатом 27-23.