  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стив Керр был бы «совершенно спокоен», если бы «Уорриорс» не провели ни одной сделки до дедлайна
8

Стив Керр был бы «совершенно спокоен», если бы «Уорриорс» не провели ни одной сделки до дедлайна

Керра устраивает текущий состав «Голден Стэйт».

В свете слухов об интересе «Голден Стэйт» к звезде «Милуоки» Яннису Адетокумбо главный тренер «Уорриорс» Стив Керр отметил, что он был бы «совершенно спокоен», если бы команда в итоге не совершила ни одной сделки до дедлайна.

«Я действительно считаю, что в этом году команда лучше, чем в прошлом, в плане игры без Джимми (Батлера). Приход Мелтона и то, как играет Эл Хорфорд... Если мы будем здоровы, я думаю, мы сможем выиграть много матчей», – заявил Керр.

С момента разрыва крестообразных связок у Батлера «Голден Стэйт» провел 6 матчей, выиграв 2 из них.

Команда занимает 8-е место на Западе с результатом 27-23.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoЭл Хорфорд
logoДе’Энтони Мелтон
logoСтив Керр
logoДжимми Батлер
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А что ему грустить, он уже легенда. А так куминга крутится, лавешка мутится.
Ответ bear7904
А что ему грустить, он уже легенда. А так куминга крутится, лавешка мутится.
😂🤣😂🤣👍
Ему уже давно ничего не надо, в офис его поставьте, а тренером мелоуна или дженкинса
Ответ Undrey
Ему уже давно ничего не надо, в офис его поставьте, а тренером мелоуна или дженкинса
Браун же есть)
А то ему придётся думать, как встраивать нового (новых) игрока. С Кумингой-то за пять лет никак не разберётся.)
По-моему тут на спортсе писали, что Керр может уйти с поста тренера.
Так что если команда не усилится за дедлайн, то Керр может спокойно уйти летом соглавшись на усталость или что команде нужен новый специалист.
Умыл руки, на случай, если обмен все же состоится
Керр видимо фанат Большой Лебовски. Не хватало из за этого 💩 переживать... , жизнь продолжается.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стефен Карри пропустит матч с «Сиксерс» из-за проблем с коленом
3 февраля, 05:04
Самые вероятные обмены дедлайна НБА: Яннис перейдет в «Уорриорз», «Бруклин» останется без Портера
2 февраля, 18:20
«Бакс» направили встречные предложения «Уорриорс», «Хит» и другим командам, претендующим на Янниса Адетокумбо
2 февраля, 11:36
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина играет с «Вашингтоном», «Лейкерс» примут «Голден Стэйт» и другие матчи
вчера, 22:21Live
Крис Финч: «Очень жаль, что Гобер решил высказаться публично»
вчера, 20:59
У Василие Мицича конфликт с тренерским штабом Димитриса Итудиса в «Хапоэле»
вчера, 20:35
Пэт Спенсер подписал стандартный контракт с «Голден Стэйт»
вчера, 20:10
«Качаюсь, лечусь и сплю». Диллон Брукс рассказал о редких пропусках матчей
вчера, 19:35
Майк Данливи – Дрэймонду Грину: «Если сделка по Яннису Адетокумбо состоится, ты или Джимми Батлер будете в ней»
вчера, 18:59
Роб Диллингэм: «Жду, что искра и уверенность в себе вернутся»
вчера, 18:30
«Голден Стэйт» работает над переводом Пэта Спенсера на стандартный контракт
вчера, 18:17
Джош Харт: «На этом уровне упорный труд не побеждает талант. Это заблуждение»
вчера, 18:10
«Голден Стэйт» может подписать Лонзо Болла после отчисления из «Юты»
вчера, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Борац Чачак» уступил «Клужу», «Босна Роял» проиграл «Илирии»
вчера, 21:55
Чемпионат Франции. «Париж» победил «Нанси», «Ле-Ман» обыграл «Дижон» и другие результаты
вчера, 21:20
ACB. «Бреоган» уступил «Мурсии», «Уникаха» победила «Андорру»
вчера, 21:07
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» победила «Канту»
вчера, 20:42
Чемпионат Турции. «Бешикташ» крупно обыграл «Эсенлер Эрокспор», «Трабзонспор» победил «Меркезефенди» и другие результаты
вчера, 20:32
Чемпионат Греции. «Перистери» справился с «Ираклисом», «Колоссос» проиграл ПАОКу и другие результаты
вчера, 20:28
Люк Кеннард дебютирует за «Лейкерс» в матче с «Уорриорз»
вчера, 19:44
Дэлано Бэнтон согласовал 10-дневный контракт с «Клипперс»
вчера, 19:22
Никола Милутинов вышел на 8-е место в истории Евролиги по подборам (1606)
вчера, 19:15Фото
42-летний разыгрывающий «Тенерифе» Марселиньо Уэртас выбыл из строя с разрывом подошвенной фасции
вчера, 16:38
Рекомендуем