Алперен Шенгюн и Беннедикт Матурин обменялись толчками

Шенгюн потолкался с Матурином.

В одном из эпизодов матча против «Хьюстона » защитник «Индианы» Беннедикт Матурин сфолил на центровом Алперене Шенгюне , после чего между игроками началась стычка с обменом толчками.

По итогам эпизода судьи выписали обоим игрокам технические замечания.

Встреча команд закончилась победой «Рокетс» – 118:114. Шенгюн отметился 39 очками и 16 подборами, на счету Матурина 25 очков.