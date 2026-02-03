Алперен Шенгюн и Беннедикт Матурин обменялись толчками
Шенгюн потолкался с Матурином.
В одном из эпизодов матча против «Хьюстона» защитник «Индианы» Беннедикт Матурин сфолил на центровом Алперене Шенгюне, после чего между игроками началась стычка с обменом толчками.
По итогам эпизода судьи выписали обоим игрокам технические замечания.
Встреча команд закончилась победой «Рокетс» – 118:114. Шенгюн отметился 39 очками и 16 подборами, на счету Матурина 25 очков.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
