Стефен Карри пропустит матч с «Сиксерс» из-за проблем с коленом

Звезда «Голден Стэйт» Стефен Карри пропустит матч против «Филадельфии» во вторник из-за беспокоящей его проблемы с правым коленом.

Официально команда классифицирует травму как пателлофеморальный болевой синдром, также известный как «колено бегуна», обычно проявляющийся отеком и болью в области коленной чашечки.

Карри впервые почувствовал дискомфорт в колене после индивидуальной тренировки в Миннеаполисе 24 января. Он пропустил матч с «Тимбервулвз» в прошлый понедельник, после чего продолжил выступать, несмотря на боль, пока дискомфорт не вынудил его остаться вне игры в пятницу во время встречи с «Пистонс».

Карри назвал проблему «очень странной» и «чем-то, чего раньше не испытывал». «Уорриорз» оценивают состояние лидера команды в ежедневном режиме.

Также калифорнийцы не смогут рассчитывать на форварда Джонатана Кумингу уже в пятом матче подряд из-за ушиба кости в левом колене.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
