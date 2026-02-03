Стефен Карри пропустит матч с «Сиксерс» из-за проблем с коленом
Звезда «Голден Стэйт» Стефен Карри пропустит матч против «Филадельфии» во вторник из-за беспокоящей его проблемы с правым коленом.
Официально команда классифицирует травму как пателлофеморальный болевой синдром, также известный как «колено бегуна», обычно проявляющийся отеком и болью в области коленной чашечки.
Карри впервые почувствовал дискомфорт в колене после индивидуальной тренировки в Миннеаполисе 24 января. Он пропустил матч с «Тимбервулвз» в прошлый понедельник, после чего продолжил выступать, несмотря на боль, пока дискомфорт не вынудил его остаться вне игры в пятницу во время встречи с «Пистонс».
Карри назвал проблему «очень странной» и «чем-то, чего раньше не испытывал». «Уорриорз» оценивают состояние лидера команды в ежедневном режиме.
Также калифорнийцы не смогут рассчитывать на форварда Джонатана Кумингу уже в пятом матче подряд из-за ушиба кости в левом колене.