Переговоры по обмену Джеймса Хардена на Дариуса Гарлэнда находятся на продвинутой стадии
По информации Sports Illustrated, «Кливленд» и «Клипперс» находятся в продвинутой стадии переговоров по сделке, в рамках которой защитник «парусников» Джеймс Харден отправится в Кливленд в обмен на защитника Дариуса Гарлэнда.
36-летний Харден в текущем сезоне был ключевым игроком «Клипперс», набирая в среднем 25,4 очка за 35,4 минуты на площадке.
26-летний Гарлэнд в этом сезоне борется с травмами. Он пропустил первые семь матчей «Кливленда», восстанавливаясь после операции на пальце ноги в межсезонье, и не играет с 16 января из-за растяжения голеностопа. В 26 проведенных матчах защитник приносил своей команде в среднем 18 очков.
Харден не вышел в составе «Лос-Анджелеса» на сегодняшнюю встречу с «Филадельфией». Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю сообщил журналистам, что игрок отсутствует в команде по личным причинам.
А летом, если Кэвс и Брона еще подпишут, будет вообще интересно.
Борода - один из моих любимых игроков лиги вне Кливленда. Но, на уровне личного мнения, не того игрока меняют.
Просто если пара Гарленд+Митчелл не работала, то как должна пара Харден+Митчелл работать? Ну или летом спустя полсезона без мяча Донован сам обмен запросит.