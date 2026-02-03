Переговоры по обмену Джеймса Хардена на Дариуса Гарлэнда находятся на продвинутой стадии

Харден и Гарлэнд близки к обмену командами.

По информации Sports Illustrated, «Кливленд» и «Клипперс» находятся в продвинутой стадии переговоров по сделке, в рамках которой защитник «парусников» Джеймс Харден отправится в Кливленд в обмен на защитника Дариуса Гарлэнда .

36-летний Харден в текущем сезоне был ключевым игроком «Клипперс », набирая в среднем 25,4 очка за 35,4 минуты на площадке.

26-летний Гарлэнд в этом сезоне борется с травмами. Он пропустил первые семь матчей «Кливленда», восстанавливаясь после операции на пальце ноги в межсезонье, и не играет с 16 января из-за растяжения голеностопа. В 26 проведенных матчах защитник приносил своей команде в среднем 18 очков.

Харден не вышел в составе «Лос-Анджелеса» на сегодняшнюю встречу с «Филадельфией». Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю сообщил журналистам, что игрок отсутствует в команде по личным причинам.