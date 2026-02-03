33

Переговоры по обмену Джеймса Хардена на Дариуса Гарлэнда находятся на продвинутой стадии

Харден и Гарлэнд близки к обмену командами.

По информации Sports Illustrated, «Кливленд» и «Клипперс» находятся в продвинутой стадии переговоров по сделке, в рамках которой защитник «парусников» Джеймс Харден отправится в Кливленд в обмен на защитника Дариуса Гарлэнда.

36-летний Харден в текущем сезоне был ключевым игроком «Клипперс», набирая в среднем 25,4 очка за 35,4 минуты на площадке. 

26-летний Гарлэнд в этом сезоне борется с травмами. Он пропустил первые семь матчей «Кливленда», восстанавливаясь после операции на пальце ноги в межсезонье, и не играет с 16 января из-за растяжения голеностопа. В 26 проведенных матчах защитник приносил своей команде в среднем 18 очков.

Харден не вышел в составе «Лос-Анджелеса» на сегодняшнюю встречу с «Филадельфией». Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю сообщил журналистам, что игрок отсутствует в команде по личным причинам.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
logoДжеймс Харден
logoНБА
logoКливленд
logoДариус Гарлэнд
logoКлипперс
возможные переходы
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну так Харден может наваливать. Он опасен, подвижен. Таких игроков в лиге не так много
Ответ Друг Джордана
Ну так Харден может наваливать. Он опасен, подвижен. Таких игроков в лиге не так много
В штаны разве что он может наваливать
Правильно, валить надо с запада.
А летом, если Кэвс и Брона еще подпишут, будет вообще интересно.
Вот это поворот.

Борода - один из моих любимых игроков лиги вне Кливленда. Но, на уровне личного мнения, не того игрока меняют.
А почему он хочет уйти? Вроде ЛАК ход набрали и могли б пошуметь с ним в плоф. Странный он этот Харден
Ответ Десятый номер
А почему он хочет уйти? Вроде ЛАК ход набрали и могли б пошуметь с ним в плоф. Странный он этот Харден
Ну а где лучше, рубится на западе или далеко пройти в мертвом востоке?
Ответ Десятый номер
А почему он хочет уйти? Вроде ЛАК ход набрали и могли б пошуметь с ним в плоф. Странный он этот Харден
Пошуметь? Это при условии, если Кавай не вылетит и будет в форме, а если нет - то все, без шансов вообще на западе. Максимум обыгрывать команды из плей-ин
А Митчелла они там не надумали менять? Пока он в прайме могут и подходящих под Хардена 3&D-ролевиков и прилично пиков получить.
Просто если пара Гарленд+Митчелл не работала, то как должна пара Харден+Митчелл работать? Ну или летом спустя полсезона без мяча Донован сам обмен запросит.
Ответ mephist13
А Митчелла они там не надумали менять? Пока он в прайме могут и подходящих под Хардена 3&D-ролевиков и прилично пиков получить. Просто если пара Гарленд+Митчелл не работала, то как должна пара Харден+Митчелл работать? Ну или летом спустя полсезона без мяча Донован сам обмен запросит.
Ерунда же. Харден кого и когда в последний раз оставлял без мяча? Отличный будет у них дуэт с Донованом, возможно сильнейший на всём Востоке, если этот обмен случится
Ответ Cash_flow
Ерунда же. Харден кого и когда в последний раз оставлял без мяча? Отличный будет у них дуэт с Донованом, возможно сильнейший на всём Востоке, если этот обмен случится
Спорно. Ситуация обратная, без мяча, я думаю, будет-то именно Харден. И насколько он будет полезен в такой роли, с учётом возраста, здоровья и т.д. - вопрос. Да и характер у него такой... С доброжелательным и мега позитивным Паучком может тупо на найтись общего языка.
Устали в офисе Кавс ждать когда Гарланд перестанет ломаться, найдет оптимальную форму и будет полезным ,хотя бы, в узкой роли. Мне он нравится, но то сломан, то в плохой форме. то какая то пассивность. Харден даст розыгрыш, чего очень не хватает Кавс. Да и платежку на некст год поменьше будет
Никс теперь могут психануть, восток уже не такой проходимый)
Только вот Харден сам его кусочек)) понравилось, как его мужик звал в гости на стол накрытый, а он «не, я старый» 🤣
Курс на омоложение взят)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джеймс Харден и «Клипперс» прорабатывают варианты обмена игрока
3 февраля, 04:37
Джеймс Харден пропустит матч против «Финикса» по личным обстоятельствам
1 февраля, 19:38
Сергей Кущенко: «В конце 2020 года «Бруклин» с Ирвингом, Дюрэнтом и Харденом мог сыграть в России»
29 января, 17:13
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина играет с «Вашингтоном», «Лейкерс» примут «Голден Стэйт» и другие матчи
вчера, 22:21Live
Крис Финч: «Очень жаль, что Гобер решил высказаться публично»
вчера, 20:59
У Василие Мицича конфликт с тренерским штабом Димитриса Итудиса в «Хапоэле»
вчера, 20:35
Пэт Спенсер подписал стандартный контракт с «Голден Стэйт»
вчера, 20:10
«Качаюсь, лечусь и сплю». Диллон Брукс рассказал о редких пропусках матчей
вчера, 19:35
Майк Данливи – Дрэймонду Грину: «Если сделка по Яннису Адетокумбо состоится, ты или Джимми Батлер будете в ней»
вчера, 18:59
Роб Диллингэм: «Жду, что искра и уверенность в себе вернутся»
вчера, 18:30
«Голден Стэйт» работает над переводом Пэта Спенсера на стандартный контракт
вчера, 18:17
Джош Харт: «На этом уровне упорный труд не побеждает талант. Это заблуждение»
вчера, 18:10
«Голден Стэйт» может подписать Лонзо Болла после отчисления из «Юты»
вчера, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Борац Чачак» уступил «Клужу», «Босна Роял» проиграл «Илирии»
вчера, 21:55
Чемпионат Франции. «Париж» победил «Нанси», «Ле-Ман» обыграл «Дижон» и другие результаты
вчера, 21:20
ACB. «Бреоган» уступил «Мурсии», «Уникаха» победила «Андорру»
вчера, 21:07
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» победила «Канту»
вчера, 20:42
Чемпионат Турции. «Бешикташ» крупно обыграл «Эсенлер Эрокспор», «Трабзонспор» победил «Меркезефенди» и другие результаты
вчера, 20:32
Чемпионат Греции. «Перистери» справился с «Ираклисом», «Колоссос» проиграл ПАОКу и другие результаты
вчера, 20:28
Люк Кеннард дебютирует за «Лейкерс» в матче с «Уорриорз»
вчера, 19:44
Дэлано Бэнтон согласовал 10-дневный контракт с «Клипперс»
вчера, 19:22
Никола Милутинов вышел на 8-е место в истории Евролиги по подборам (1606)
вчера, 19:15Фото
42-летний разыгрывающий «Тенерифе» Марселиньо Уэртас выбыл из строя с разрывом подошвенной фасции
вчера, 16:38
Рекомендуем