Гилберт Аренас о Холмгрене на Матче звезд: «Третья опция в своей команде. Пожалуйста, приглашайте настоящих игроков»
Бывший игрок НБА Гилберт Аренас отреагировал на вызов центрового «Тандер» Чета Холмгрена на Матч всех звезд.
«Ничего не имею против Чета, но 17+8+7. Да, ваша команда номер один во всей лиге. Мы все понимаем. Но это третья опция. Это игрок третьего плана, верно? Пожалуйста, сначала возьмите игроков первого плана, затем переходите ко второй, затем к третьей опциям. Например, Кавай Ленард. Джеймс Харден, а? Исполнители, которых люди хотят видеть. А не третий игрок, который практически не попадает в центр внимания.
Сейчас Чет не является игроком уровня Матча всех звезд. Он в лучшей команде НБА, у него все неплохо, но он не доминирует. По большей части он играет нестабильно. Я не хочу лишать его этого шанса попасть в звездную команду, но вот почему ребята не выкладываются на полную на Матче. Надо брать на Матч звезд настоящих игроков», – считает Аренас.
Может потому его и позвали...