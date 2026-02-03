  • Спортс
  Гилберт Аренас о Холмгрене на Матче звезд: «Третья опция в своей команде. Пожалуйста, приглашайте настоящих игроков»
18

Гилберт Аренас назвал игрока, которого не должно быть на Матче звезд НБА.

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас отреагировал на вызов центрового «Тандер» Чета Холмгрена на Матч всех звезд.

«Ничего не имею против Чета, но 17+8+7. Да, ваша команда номер один во всей лиге. Мы все понимаем. Но это третья опция. Это игрок третьего плана, верно? Пожалуйста, сначала возьмите игроков первого плана, затем переходите ко второй, затем к третьей опциям. Например, Кавай Ленард. Джеймс Харден, а? Исполнители, которых люди хотят видеть. А не третий игрок, который практически не попадает в центр внимания.

Сейчас Чет не является игроком уровня Матча всех звезд. Он в лучшей команде НБА, у него все неплохо, но он не доминирует. По большей части он играет нестабильно. Я не хочу лишать его этого шанса попасть в звездную команду, но вот почему ребята не выкладываются на полную на Матче. Надо брать на Матч звезд настоящих игроков», – считает Аренас.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Courtside
18 комментариев
Для Запада он слабоват, можно было Брукса еще позвать вместо него. Тут больше к нба вопросы, зачем они делят игроков по конференциям? Чет больше заслужил приглашения на мвз, чем Таунс, например
Давай тогда в команду 15 игроков 1-3 номеров возьмём? Большие тоже, думаю нужны, не?
Они все равно будут трешки шмалят с логотипа. Никто не будет там в краске толкаться
То , что Чет не должен ехать на мвз Аринас прав. Но про выкладывание на самом матче он уже ерунду несёт
Почему это не должен? Второй по значимости игрок лучшей команды НБА (знаю, скажешь наперёд про джейдаба, но он всего-то 20% матчей провел в этом сезоне и снова лазарет)
Не понял про вот почему игроки не выкладываются на мвз... типа там Кавай и Харден пахать будут???
Чет против Вити... Они друг друга любят!!!
Может потому его и позвали...
