Гилберт Аренас о Холмгрене на Матче звезд: «Третья опция в своей команде. Пожалуйста, приглашайте настоящих игроков»

Гилберт Аренас назвал игрока, которого не должно быть на Матче звезд НБА.

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас отреагировал на вызов центрового «Тандер» Чета Холмгрена на Матч всех звезд.

«Ничего не имею против Чета, но 17+8+7. Да, ваша команда номер один во всей лиге. Мы все понимаем. Но это третья опция. Это игрок третьего плана, верно? Пожалуйста, сначала возьмите игроков первого плана, затем переходите ко второй, затем к третьей опциям. Например, Кавай Ленард. Джеймс Харден, а? Исполнители, которых люди хотят видеть. А не третий игрок, который практически не попадает в центр внимания.

Сейчас Чет не является игроком уровня Матча всех звезд. Он в лучшей команде НБА, у него все неплохо, но он не доминирует. По большей части он играет нестабильно. Я не хочу лишать его этого шанса попасть в звездную команду, но вот почему ребята не выкладываются на полную на Матче. Надо брать на Матч звезд настоящих игроков», – считает Аренас.