Джеймс Харден и «Клипперс» прорабатывают варианты обмена игрока

«Клипперс» ищут Хардену новую команду.

Как сообщает Шэмс Чарания, «Клипперс » и звездный защитник Джеймс Харден совместно изучают, смогут ли они найти сделку для обмена игрока до истечения дедлайна в НБА в четверг.

Обе стороны ведут согласованные переговоры как друг с другом, так и с заинтересованными командами.

11-кратный участник Матча всех звезд в текущем сезоне является вторым лучшим бомбардиром «парусников», набирая в среднем 25,4 очка, а также 4,8 подбора и 8,1 передачи (лучший показатель в команде).