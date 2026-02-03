Джеймс Харден и «Клипперс» прорабатывают варианты обмена игрока
«Клипперс» ищут Хардену новую команду.
Как сообщает Шэмс Чарания, «Клипперс» и звездный защитник Джеймс Харден совместно изучают, смогут ли они найти сделку для обмена игрока до истечения дедлайна в НБА в четверг.
Обе стороны ведут согласованные переговоры как друг с другом, так и с заинтересованными командами.
11-кратный участник Матча всех звезд в текущем сезоне является вторым лучшим бомбардиром «парусников», набирая в среднем 25,4 очка, а также 4,8 подбора и 8,1 передачи (лучший показатель в команде).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
Кавай прекрасен даже сейчас, но никто не знает, когда его снова где то заклинит.
Борода же в принципе нынче ни туда , ни сюда. Что то пыжит, но этого даже в регулярке может не хватить.
И кажется Клипперс вышли из запоя и начали что то подозревать