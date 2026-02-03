33

Джеймс Харден и «Клипперс» прорабатывают варианты обмена игрока

«Клипперс» ищут Хардену новую команду.

Как сообщает Шэмс Чарания, «Клипперс» и звездный защитник Джеймс Харден совместно изучают, смогут ли они найти сделку для обмена игрока до истечения дедлайна в НБА в четверг. 

Обе стороны ведут согласованные переговоры как друг с другом, так и с заинтересованными командами.

11-кратный участник Матча всех звезд в текущем сезоне является вторым лучшим бомбардиром «парусников», набирая в среднем 25,4 очка, а также 4,8 подбора и 8,1 передачи (лучший показатель в команде).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
Ответ Дима Кукис
Неожиданно
И неприятно
Ответ Дима Кукис
Неожиданно
Натуральная Бомба
Давно пора, уже засиделся в Клипперс, так достижение Шрёдера не побьёшь, надо по 2-3 команды в сезон менять, чтобы нагнать
Ответ Rumata22
Давно пора, уже засиделся в Клипперс, так достижение Шрёдера не побьёшь, надо по 2-3 команды в сезон менять, чтобы нагнать
Комментарий скрыт
Ответ Максим Кочетков
Комментарий скрыт
Ирония это не ваш конек)
С одной стороны, отдавать второго, после здорового Кавая, лучшего игрока команды - это странно. С другой стороны, если ваши два лучших игрока это нынешний Кавай и нынешний Харден - вы куда-то шагнули не туда.

Кавай прекрасен даже сейчас, но никто не знает, когда его снова где то заклинит.
Борода же в принципе нынче ни туда , ни сюда. Что то пыжит, но этого даже в регулярке может не хватить.

И кажется Клипперс вышли из запоя и начали что то подозревать
Пишут что прорабатывают обмен на Гарланда
Ответ PredatorMax
Пишут что прорабатывают обмен на Гарланда
Как будто бы Кавс можно что-то поинтереснее даже найти
Ответ PredatorMax
Пишут что прорабатывают обмен на Гарланда
Харден даже в 40 лет будет лучше чем Гарланд когда либо
На Пола Джорджа.
Ответ Куприн
На Пола Джорджа.
На его дискву.
Ответ Куприн
На Пола Джорджа.
на кого менять вторые пол Джорджа?
Тогда уже и Кавая менять пока здоров. А так Зубацем торгуют, Харденом торгуют, смысл держать Ленарда?
Ответ Ruslan Fatianov
Тогда уже и Кавая менять пока здоров. А так Зубацем торгуют, Харденом торгуют, смысл держать Ленарда?
Смысл в том, что пока он с ними в одной лодке - он будет молчать, а если его отпустить, тем более не по его инициативе - может и потопить всех, кто участвовал в сговоре, клуб на продажу, отнимут пики и прочее. Так что «от этой картины на стене очень большая польза, она дырку на обоях закрывает»
Ответ Сергей Пузанков
Смысл в том, что пока он с ними в одной лодке - он будет молчать, а если его отпустить, тем более не по его инициативе - может и потопить всех, кто участвовал в сговоре, клуб на продажу, отнимут пики и прочее. Так что «от этой картины на стене очень большая польза, она дырку на обоях закрывает»
Это ваши домыслы. У меня нет сомнений, что лиге уже известны все детали этого пазла. Так что, хотели бы вводить санкции - ввели бы.
опять за старое...
Ответ Эрмек Акбаев
опять за старое...
А Леброн тут при чем?
45 млн. Хотя на след год негарантированный. Много претендентов среди команд чистящих платежки. Главный вопрос чего хочет сам Бородач.
Как положенно бородатым мужикам — не сидится дома, путешествовать охота. Удачи Джеймсу в любом случае!
Ждали обмен Янниса, а обменяют Хардена
