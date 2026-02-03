6

«Хорнетс» отыгрались с «-22» и повторили свою лучшую победную серию за 10 лет (7)

«Шарлотт» продолжает приятно удивлять.

«Хорнетс» в понедельник отыгрались с «-22» в матче с «Пеликанс» (102:95) и повторили свою лучшую победную серию почти за 10 лет.

«Шарлотт» одержал седьмую победу подряд, последний раз подобное удавалось клубу в марте 2016 года.

Клуб из Северной Каролины с результатом 23-28 приблизился к зоне плей-ин. На 10-м месте «Атланта» с результатом 24-27.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoШарлотт
logoНБА
6 комментариев
Ещё не поздно становиться тру фанатом Шарлотт или уже назовут глором?
Шершням конечно дико повезло с Книппелом. Это какой то Корвер и Риддик в одном лице. Им бы какого-нибудь ветеранистого дядьку по типу Криса Пола. Тогда и можно будет поверить в этих парней. Таланта там не занимать.
Ответ Адилет Сапаров
Шершням конечно дико повезло с Книппелом. Это какой то Корвер и Риддик в одном лице. Им бы какого-нибудь ветеранистого дядьку по типу Криса Пола. Тогда и можно будет поверить в этих парней. Таланта там не занимать.
Задумался о разнице между Корвером и Джей Джеем. Или там все так Риддик правильно написано?)
Ответ Адилет Сапаров
Шершням конечно дико повезло с Книппелом. Это какой то Корвер и Риддик в одном лице. Им бы какого-нибудь ветеранистого дядьку по типу Криса Пола. Тогда и можно будет поверить в этих парней. Таланта там не занимать.
У Книппеля куда больше потенциал чем у Кайла и Джей Джея,и на выходе будет куда более сильным игроком...
Какие же чмошники эти Пеликанс...
