«Хорнетс» отыгрались с «-22» и повторили свою лучшую победную серию за 10 лет (7)
«Шарлотт» продолжает приятно удивлять.
«Хорнетс» в понедельник отыгрались с «-22» в матче с «Пеликанс» (102:95) и повторили свою лучшую победную серию почти за 10 лет.
«Шарлотт» одержал седьмую победу подряд, последний раз подобное удавалось клубу в марте 2016 года.
Клуб из Северной Каролины с результатом 23-28 приблизился к зоне плей-ин. На 10-м месте «Атланта» с результатом 24-27.
Ещё не поздно становиться тру фанатом Шарлотт или уже назовут глором?
Задумался о разнице между Корвером и Джей Джеем. Или там все так Риддик правильно написано?)
У Книппеля куда больше потенциал чем у Кайла и Джей Джея,и на выходе будет куда более сильным игроком...
Какие же чмошники эти Пеликанс...
