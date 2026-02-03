Кевин Дюрэнт подвернул голеностоп, наступив на ногу зрителя

Дюрэнт получил повреждение после контакта со зрителем.

Звездный форвард «Хьюстона » Кевин Дюрэнт пропустил сегдняшний матч против «Индианы» (победа 118:114) из-за растяжения левого голеностопа.

Дюрэнт получил травму, наступив на ногу болельщика во время одного из недавних матчей. Главный тренер Име Удока заявил, что игрок подвернул голеностоп, но не назвал сроки возвращения баскетболиста.

Вчера Дюрэнт был выбран в качестве запасного игрока на Матч всех звезд, что стало его 16-м попаданием в число участников этого мероприятия. В субботу в игре с «Далласом» (победа 111:107) он провел на площадке почти 38,5 минут.

Ранее в этом сезоне Дюрэнт еще не пропускал игры из-за травм. В ноябре он не играл в двух матчах по личным причинам. 37-летний форвард набирает в среднем 26,2 очка за игру, что является лучшим показателем в команде.