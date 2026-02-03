1

Кевин Дюрэнт подвернул голеностоп, наступив на ногу зрителя

Дюрэнт получил повреждение после контакта со зрителем.

Звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт пропустил сегдняшний матч против «Индианы» (победа 118:114) из-за растяжения левого голеностопа.

Дюрэнт получил травму, наступив на ногу болельщика во время одного из недавних матчей. Главный тренер Име Удока заявил, что игрок подвернул голеностоп, но не назвал сроки возвращения баскетболиста.

Вчера Дюрэнт был выбран в качестве запасного игрока на Матч всех звезд, что стало его 16-м попаданием в число участников этого мероприятия. В субботу в игре с «Далласом» (победа 111:107) он провел на площадке почти 38,5 минут. 

Ранее в этом сезоне Дюрэнт еще не пропускал игры из-за травм. В ноябре он не играл в двух матчах по личным причинам. 37-летний форвард набирает в среднем 26,2 очка за игру, что является лучшим показателем в команде.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoКевин Дюрэнт
травмы
logoХьюстон
logoНБА
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Зритель, это тот самый жирный мазафака?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Cоставы на Матч звезд НБА-2026: рекорды Леброна и Дюрэнта, 6 дебютантов, Кавая не взяли
2 февраля, 12:50
Яннис Адетокумбо в шутку попросился рекламировать презервативы: «Любопытно узнать, работает ли ваш продукт 👀 😂»
31 января, 07:51
Кевин Дюрэнт о возможности занять 2-е место по очкам в истории: «Хочу просто отыграть 20 с лишним лет, быть в лиге, все остальное будет только приятным дополнением»
30 января, 17:59
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина играет с «Вашингтоном», «Лейкерс» примут «Голден Стэйт» и другие матчи
вчера, 22:21Live
Крис Финч: «Очень жаль, что Гобер решил высказаться публично»
вчера, 20:59
У Василие Мицича конфликт с тренерским штабом Димитриса Итудиса в «Хапоэле»
вчера, 20:35
Пэт Спенсер подписал стандартный контракт с «Голден Стэйт»
вчера, 20:10
«Качаюсь, лечусь и сплю». Диллон Брукс рассказал о редких пропусках матчей
вчера, 19:35
Майк Данливи – Дрэймонду Грину: «Если сделка по Яннису Адетокумбо состоится, ты или Джимми Батлер будете в ней»
вчера, 18:59
Роб Диллингэм: «Жду, что искра и уверенность в себе вернутся»
вчера, 18:30
«Голден Стэйт» работает над переводом Пэта Спенсера на стандартный контракт
вчера, 18:17
Джош Харт: «На этом уровне упорный труд не побеждает талант. Это заблуждение»
вчера, 18:10
«Голден Стэйт» может подписать Лонзо Болла после отчисления из «Юты»
вчера, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Борац Чачак» уступил «Клужу», «Босна Роял» проиграл «Илирии»
вчера, 21:55
Чемпионат Франции. «Париж» победил «Нанси», «Ле-Ман» обыграл «Дижон» и другие результаты
вчера, 21:20
ACB. «Бреоган» уступил «Мурсии», «Уникаха» победила «Андорру»
вчера, 21:07
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» победила «Канту»
вчера, 20:42
Чемпионат Турции. «Бешикташ» крупно обыграл «Эсенлер Эрокспор», «Трабзонспор» победил «Меркезефенди» и другие результаты
вчера, 20:32
Чемпионат Греции. «Перистери» справился с «Ираклисом», «Колоссос» проиграл ПАОКу и другие результаты
вчера, 20:28
Люк Кеннард дебютирует за «Лейкерс» в матче с «Уорриорз»
вчера, 19:44
Дэлано Бэнтон согласовал 10-дневный контракт с «Клипперс»
вчера, 19:22
Никола Милутинов вышел на 8-е место в истории Евролиги по подборам (1606)
вчера, 19:15Фото
42-летний разыгрывающий «Тенерифе» Марселиньо Уэртас выбыл из строя с разрывом подошвенной фасции
вчера, 16:38
Рекомендуем