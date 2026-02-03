Видео
1

Ламело Болл и главный тренер «Хорнетс» Ли столкнулись головами возле скамейки во время матча

Ламело Болл и тренер «Хорнетс» столкнулись во время игры.

Лидер «Шарлотт» Ламело Болл и главный тренер команды Чарльз Ли столкнулись головами возле скамейки во время матча с «Новым Орлеаном» (102:95).

Эпизод произошел во время первой четверти, когда оба хотели поймать улетающий за пределы площадки мяч. Тренер не увидел игрока, который решил доиграть момент до конца.

Болл отправился в раздевалку и вернулся на площадку через несколько минут, у него небольшое рассечение. Ли также продолжил руководить командой. Разыгрывающий набрал 24 очка, 8 подборов и 5 передач.

«Немного обидно, что так вышло, но, эй, я все еще жив и дышу, так что какая разница? Мы одержали победу, а это самое главное», – заявил Болл.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoБаскетбол - видео
происшествия
logoНБА
Чарльз Ли
logoШарлотт
logoЛамело Болл
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
ну тут Ли конечно дуру прогнал)), но главное что обошлось без сотряса.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Данк спиной к кольцу после аллей-упа Карло Матковича и «чейз-даун» блок Матаса Бузелиса стали лучшими моментами игрового дня НБА
1 февраля, 10:06Видео
30 очков Брэндона Миллера помогли «Шарлотт» крупно обыграть «Филадельфию»
27 января, 08:02Видео
Чарльз Ли раскритиковал Ламело Болла после 1/15 с игры: «Слишком много изоляций, мало движения мяча»
22 января, 07:37Видео
Чарльз Ли о Ламело Болле: «Он по‑настоящему раскрывает потенциал всех вокруг себя»
20 января, 13:16
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина играет с «Вашингтоном», «Лейкерс» примут «Голден Стэйт» и другие матчи
вчера, 22:21Live
Крис Финч: «Очень жаль, что Гобер решил высказаться публично»
вчера, 20:59
У Василие Мицича конфликт с тренерским штабом Димитриса Итудиса в «Хапоэле»
вчера, 20:35
Пэт Спенсер подписал стандартный контракт с «Голден Стэйт»
вчера, 20:10
«Качаюсь, лечусь и сплю». Диллон Брукс рассказал о редких пропусках матчей
вчера, 19:35
Майк Данливи – Дрэймонду Грину: «Если сделка по Яннису Адетокумбо состоится, ты или Джимми Батлер будете в ней»
вчера, 18:59
Роб Диллингэм: «Жду, что искра и уверенность в себе вернутся»
вчера, 18:30
«Голден Стэйт» работает над переводом Пэта Спенсера на стандартный контракт
вчера, 18:17
Джош Харт: «На этом уровне упорный труд не побеждает талант. Это заблуждение»
вчера, 18:10
«Голден Стэйт» может подписать Лонзо Болла после отчисления из «Юты»
вчера, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Борац Чачак» уступил «Клужу», «Босна Роял» проиграл «Илирии»
вчера, 21:55
Чемпионат Франции. «Париж» победил «Нанси», «Ле-Ман» обыграл «Дижон» и другие результаты
вчера, 21:20
ACB. «Бреоган» уступил «Мурсии», «Уникаха» победила «Андорру»
вчера, 21:07
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» победила «Канту»
вчера, 20:42
Чемпионат Турции. «Бешикташ» крупно обыграл «Эсенлер Эрокспор», «Трабзонспор» победил «Меркезефенди» и другие результаты
вчера, 20:32
Чемпионат Греции. «Перистери» справился с «Ираклисом», «Колоссос» проиграл ПАОКу и другие результаты
вчера, 20:28
Люк Кеннард дебютирует за «Лейкерс» в матче с «Уорриорз»
вчера, 19:44
Дэлано Бэнтон согласовал 10-дневный контракт с «Клипперс»
вчера, 19:22
Никола Милутинов вышел на 8-е место в истории Евролиги по подборам (1606)
вчера, 19:15Фото
42-летний разыгрывающий «Тенерифе» Марселиньо Уэртас выбыл из строя с разрывом подошвенной фасции
вчера, 16:38
Рекомендуем