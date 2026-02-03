Ламело Болл и главный тренер «Хорнетс» Ли столкнулись головами возле скамейки во время матча
Ламело Болл и тренер «Хорнетс» столкнулись во время игры.
Лидер «Шарлотт» Ламело Болл и главный тренер команды Чарльз Ли столкнулись головами возле скамейки во время матча с «Новым Орлеаном» (102:95).
Эпизод произошел во время первой четверти, когда оба хотели поймать улетающий за пределы площадки мяч. Тренер не увидел игрока, который решил доиграть момент до конца.
Болл отправился в раздевалку и вернулся на площадку через несколько минут, у него небольшое рассечение. Ли также продолжил руководить командой. Разыгрывающий набрал 24 очка, 8 подборов и 5 передач.
«Немного обидно, что так вышло, но, эй, я все еще жив и дышу, так что какая разница? Мы одержали победу, а это самое главное», – заявил Болл.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
ну тут Ли конечно дуру прогнал)), но главное что обошлось без сотряса.
