19

«Лейкерс» и Леброн Джеймс готовы к расставанию летом (Джейк Фишер)

Леброн может сменить команду в межсезонье.

По информации обозревателя Bleacher Report Джейка Фишера, «Лейкерс» и форвард Леброн Джеймс готовы пойти разными путями после завершения текущего сезона.

«Лейкерс» определенно готовы расстаться с Леброном, и сам он, как кажется, тоже готов расстаться с «Лейкерс».

Сейчас в Лос-Анджелесе царит именно такое предчувствие относительно того, что нас ждет этим летом», – рассказал журналист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
возможные переходы
logoНБА
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В Кливленд на ветеранский минимум
Ответ Максим Новиков
В Кливленд на ветеранский минимум
... Скорее- максимум.
Ответ Максим Новиков
В Кливленд на ветеранский минимум
За минимум отбросы только играют. Леброн лучше завершит чем пойдёт на такое.. Не то чтобы он жадный до денег, это чисто дело престижа. Топ1 скорреру олл тайм только и играть за еду ))) меньше чем получают вчерашние студенты с драфта )
Никакого усиления команды уже какой год не предвидится (чудо Харрисона бывает раз в поколение), ещё и запад слишком сильный нынче. Нужно переезжать на восток обратно. А на годик или больше - время покажет, уровень Брон вполне держит.
Ответ Stan WarHammer
Никакого усиления команды уже какой год не предвидится (чудо Харрисона бывает раз в поколение), ещё и запад слишком сильный нынче. Нужно переезжать на восток обратно. А на годик или больше - время покажет, уровень Брон вполне держит.
Вон хардена выменяют щас
Плюс если летом краба, то
Харден
Митчел
Краб
Мобли
Аллен

Неплохая пятерка
Если Стэф не идёт к Леброну, то Леброн идёт к Стэфу)
Ответ гайка и болт
Если Стэф не идёт к Леброну, то Леброн идёт к Стэфу)
Это взорвёт пятые точки половины комментаторов баскет-ветки))
Ответ Goddemic
Это взорвёт пятые точки половины комментаторов баскет-ветки))
Еще бы Джимбо не сломался, представьте пятерку: Карри - Батлер - ЛеБрон - Дрэ - Хорфорд. «Неудержимые» версия НБА.
Уже так много об этом написано, что уже кажется, что это будет переход куда-то или завершит карьеру.

Хотя, честно, с его игрой не хочется прощаться. В свои годы делает что-то невероятное: данчит, пасует, трешки, бегает. Я бы еще посмотрел на него годика два-три.

Перейдет в ГСВ, будет шикарно. Закончит в Кливленде, тоже не плохо. Пойдет в Шарлотт или Пистонс - ещ интесней
Ответ Друг Джордана
Уже так много об этом написано, что уже кажется, что это будет переход куда-то или завершит карьеру. Хотя, честно, с его игрой не хочется прощаться. В свои годы делает что-то невероятное: данчит, пасует, трешки, бегает. Я бы еще посмотрел на него годика два-три. Перейдет в ГСВ, будет шикарно. Закончит в Кливленде, тоже не плохо. Пойдет в Шарлотт или Пистонс - ещ интесней
В какой-то левой команде его на старости лет не хочется видеть. Надеюсь всё-таки на Кливленд, тем более они сейчас в какой-то полупозиции непонятной, такой ветеран им основательности должен добавить. Хотя там уже Харден замаячил
Ответ Сергей Пузанков
В какой-то левой команде его на старости лет не хочется видеть. Надеюсь всё-таки на Кливленд, тем более они сейчас в какой-то полупозиции непонятной, такой ветеран им основательности должен добавить. Хотя там уже Харден замаячил
Харден и основательность для команды в непонятной полупозиции - вещи несовместимые. Да и Кливленд город промышленный... После клубов и стрипух ЛА этот переход явно на понижение))

Да и Харден не особо то и усилит Кавс
В кливленд завершать карьеру, там где все и начиналось
Пора уходить из Лейкерс, ловить тут уже давно нече. Лучше в Кэвс домой.
Вообще было бы что то на уровне победы в финале 16, если он перейдет в 4 команду и возьмет еще один титул, даже не в роли главного тащера.
Конечно, это мечты, но очень хочется, чтобы Броня продлился на условные 30/2. 2 года еще откатать ему вполне по силам, денег за карьеру он заработал немеренно, ну и гибкость в платежке появится
Наконец-то!
Он уже лишних пару лет в команде.
Но за первые пять лет спасибо.
вместо Бороды в Клипперс пойдёт на годик, останется дома, никуда ехать не надо, можно прощальное турне устроить)
Ответ Винни-Грет
вместо Бороды в Клипперс пойдёт на годик, останется дома, никуда ехать не надо, можно прощальное турне устроить)
Борода уже в Кавс
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Самой громкой сделке в истории НБА – ровно год. Кто победил, кто проиграл в обмене Дончича?
2 февраля, 18:25
Леброн Джеймс: «К сожалению, наш звездный атакующий защитник пропускает игры, поэтому сложно разглядеть, на что мы на самом деле способны»
2 февраля, 12:12
Данк Пейтона Уотсона через Чета Холмгрена стал лучшим моментом игрового дня НБА
2 февраля, 10:09Видео
Леброн Джеймс продлил свою рекордную серию попаданий на Матч всех звезд (22)
2 февраля, 08:06
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина играет с «Вашингтоном», «Лейкерс» примут «Голден Стэйт» и другие матчи
вчера, 22:21Live
Крис Финч: «Очень жаль, что Гобер решил высказаться публично»
вчера, 20:59
У Василие Мицича конфликт с тренерским штабом Димитриса Итудиса в «Хапоэле»
вчера, 20:35
Пэт Спенсер подписал стандартный контракт с «Голден Стэйт»
вчера, 20:10
«Качаюсь, лечусь и сплю». Диллон Брукс рассказал о редких пропусках матчей
вчера, 19:35
Майк Данливи – Дрэймонду Грину: «Если сделка по Яннису Адетокумбо состоится, ты или Джимми Батлер будете в ней»
вчера, 18:59
Роб Диллингэм: «Жду, что искра и уверенность в себе вернутся»
вчера, 18:30
«Голден Стэйт» работает над переводом Пэта Спенсера на стандартный контракт
вчера, 18:17
Джош Харт: «На этом уровне упорный труд не побеждает талант. Это заблуждение»
вчера, 18:10
«Голден Стэйт» может подписать Лонзо Болла после отчисления из «Юты»
вчера, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Борац Чачак» уступил «Клужу», «Босна Роял» проиграл «Илирии»
вчера, 21:55
Чемпионат Франции. «Париж» победил «Нанси», «Ле-Ман» обыграл «Дижон» и другие результаты
вчера, 21:20
ACB. «Бреоган» уступил «Мурсии», «Уникаха» победила «Андорру»
вчера, 21:07
Чемпионат Италии. «Ваноли Кремона» победила «Канту»
вчера, 20:42
Чемпионат Турции. «Бешикташ» крупно обыграл «Эсенлер Эрокспор», «Трабзонспор» победил «Меркезефенди» и другие результаты
вчера, 20:32
Чемпионат Греции. «Перистери» справился с «Ираклисом», «Колоссос» проиграл ПАОКу и другие результаты
вчера, 20:28
Люк Кеннард дебютирует за «Лейкерс» в матче с «Уорриорз»
вчера, 19:44
Дэлано Бэнтон согласовал 10-дневный контракт с «Клипперс»
вчера, 19:22
Никола Милутинов вышел на 8-е место в истории Евролиги по подборам (1606)
вчера, 19:15Фото
42-летний разыгрывающий «Тенерифе» Марселиньо Уэртас выбыл из строя с разрывом подошвенной фасции
вчера, 16:38
Рекомендуем