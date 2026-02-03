«Лейкерс» и Леброн Джеймс готовы к расставанию летом (Джейк Фишер)
Леброн может сменить команду в межсезонье.
По информации обозревателя Bleacher Report Джейка Фишера, «Лейкерс» и форвард Леброн Джеймс готовы пойти разными путями после завершения текущего сезона.
«Лейкерс» определенно готовы расстаться с Леброном, и сам он, как кажется, тоже готов расстаться с «Лейкерс».
Сейчас в Лос-Анджелесе царит именно такое предчувствие относительно того, что нас ждет этим летом», – рассказал журналист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
Плюс если летом краба, то
Харден
Митчел
Краб
Мобли
Аллен
Неплохая пятерка
Хотя, честно, с его игрой не хочется прощаться. В свои годы делает что-то невероятное: данчит, пасует, трешки, бегает. Я бы еще посмотрел на него годика два-три.
Перейдет в ГСВ, будет шикарно. Закончит в Кливленде, тоже не плохо. Пойдет в Шарлотт или Пистонс - ещ интесней
Да и Харден не особо то и усилит Кавс
Он уже лишних пару лет в команде.
Но за первые пять лет спасибо.