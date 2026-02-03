«Лейкерс» и Леброн Джеймс готовы к расставанию летом (Джейк Фишер)

Леброн может сменить команду в межсезонье.

По информации обозревателя Bleacher Report Джейка Фишера, «Лейкерс » и форвард Леброн Джеймс готовы пойти разными путями после завершения текущего сезона.

«Лейкерс» определенно готовы расстаться с Леброном, и сам он, как кажется, тоже готов расстаться с «Лейкерс».

Сейчас в Лос-Анджелесе царит именно такое предчувствие относительно того, что нас ждет этим летом», – рассказал журналист.