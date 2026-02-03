Евролига отменяет матч за третье место на Финале четырех, начиная с 2026 года
Евролига упраздняет матч за третье место на Финале четырех.
Евролига объявила об отмене матча за третье место на Финале четырех, начиная с сезона-2025/26. Традиционная утешительная встреча будет заменена на финальный матч турнира молодежных команд – adidas NextGen EuroLeague Championship Game.
Это решение принято после многолетней критики со стороны тренеров и игроков, которые отмечали низкую значимость и недостаточную интенсивность игры за третье место.
Финалы четырех 2026 года состоятся в Афинах: полуфиналы запланированы на 22 мая, а финал – на 24 мая.
Источник: официальный сайт Евролиги
