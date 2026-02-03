2

Евролига отменяет матч за третье место на Финале четырех, начиная с 2026 года

Евролига упраздняет матч за третье место на Финале четырех.

Евролига объявила об отмене матча за третье место на Финале четырех, начиная с сезона-2025/26. Традиционная утешительная встреча будет заменена на финальный матч турнира молодежных команд – adidas NextGen EuroLeague Championship Game.

Это решение принято после многолетней критики со стороны тренеров и игроков, которые отмечали низкую значимость и недостаточную интенсивность игры за третье место.

Финалы четырех 2026 года состоятся в Афинах: полуфиналы запланированы на 22 мая, а финал – на 24 мая.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Евролиги
Ну, имхо, отстой(
Всегда с интересом наблюдаю такие матчи. Ни разу не наблюдал отсутствия интриги там (допускаю, что насмотренность небольшая).
Метафорически матчи за 3е место сравниваю с награждением гонщиков, скажем, Ф1: попасть на 3ю ступень тоже почетно.
Ну, имхо, отстой( Всегда с интересом наблюдаю такие матчи. Ни разу не наблюдал отсутствия интриги там (допускаю, что насмотренность небольшая). Метафорически матчи за 3е место сравниваю с награждением гонщиков, скажем, Ф1: попасть на 3ю ступень тоже почетно.
Монако выносил Барселону ещё Шарунаса в одну калитку
