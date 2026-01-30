Егор Дёмин о любимой музыке: «Sade, Наташа Бедингфилд, Лорин Хилл и Quail P»
Егор Дёмин рассказал о себе болельщикам «Бруклина».
Егор Дёмин рассказал о себе в коротком интервью:
- Кто самый веселый в команде?
– Тайсон (Этьенн)? Не. Пытаюсь сам занять эту роль.
- Самое интересное, над чем работал в межсезонье.
– Наверное, игра. В первую очередь, защита. Это было самым важным. Ну и броски.
- Первая майка.
– Первая майка у меня была Дуэйна Уэйда. У нас с отцом и братом было «большое трио». Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Крис Бош.
- Любимые музыканты?
– Мне очень нравятся Sade, Наташа Бедингфилд. Но сейчас мне больше всего нравится Лорин Хилл. И еще один новый исполнитель, Quail P.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Бруклина»
16 комментариев
Ого, вспомнил старушку Лорин! У парня хороший вкус.
Лорин Хилл всего 50, еще не старушка... Хотя больше 30 лет на сцене... Еще со времен The Fugees не помню.
Егор конечно своими музыкальными предпочтениями приятно удивил. Шаде, Лорин Хилл, чувак определенно шарит
Ну очень на любителя
Батин плейлист)
Скажи мне что ты слушаешь и я скажу кто ты
Ну и в баскетбол тоже хорош. Музыка придёт.
