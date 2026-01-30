Егор Дёмин о любимой музыке: «Sade, Наташа Бедингфилд, Лорин Хилл и Quail P»

Егор Дёмин рассказал о себе болельщикам «Бруклина».

Егор Дёмин рассказал о себе в коротком интервью:

- Кто самый веселый в команде?

– Тайсон (Этьенн)? Не. Пытаюсь сам занять эту роль.

- Самое интересное, над чем работал в межсезонье.

– Наверное, игра. В первую очередь, защита. Это было самым важным. Ну и броски.

- Первая майка.

– Первая майка у меня была Дуэйна Уэйда. У нас с отцом и братом было «большое трио». Леброн Джеймс, Дуэйн Уэйд и Крис Бош.

- Любимые музыканты?

– Мне очень нравятся Sade, Наташа Бедингфилд. Но сейчас мне больше всего нравится Лорин Хилл. И еще один новый исполнитель, Quail P.