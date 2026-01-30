Стивен Эй Смит: «Оклахома» сейчас средняя команда. Они собираются унести свои активы с собой в могилу?»

Стивен Эй Смит задался вопросом о планах «Тандер».

Ведущий ESPN Стивен Эй Смит порассуждал о проблемах «Оклахомы».

«Они не выиграли бы чемпионат без Джейлена Уильямса , хоть Шэй Гилджес-Александер и главный. Уильямс, кажется, набирает на 5 очков меньше, и на 7% менее точен с дистанции.

Они начали с результатом 24-1. Но в последних 24 матчах их показатель – 14-10. «Оклахома» сейчас средняя команда. Им нужно прийти в себя.

Но вот в чем вопрос. У кого больше активов, чем у «Тандер»? Что они делают? Хотят унести их с собой в могилу? Закопать? Это что, новый вид инвестиций? Их надо использовать.

Это команда полная молодых талантов с целой кучей торговых активов сверху. Если кто-то и может найти усиление для своего состава за счет активов – драфт-пиков и игроков – это «Оклахома».

И они просто будут держать их и ничего не делать, так?» – поделился своим недоумением обозреватель.