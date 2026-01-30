Стивен Эй Смит: «Оклахома» сейчас средняя команда. Они собираются унести свои активы с собой в могилу?»
Ведущий ESPN Стивен Эй Смит порассуждал о проблемах «Оклахомы».
«Они не выиграли бы чемпионат без Джейлена Уильямса, хоть Шэй Гилджес-Александер и главный. Уильямс, кажется, набирает на 5 очков меньше, и на 7% менее точен с дистанции.
Они начали с результатом 24-1. Но в последних 24 матчах их показатель – 14-10. «Оклахома» сейчас средняя команда. Им нужно прийти в себя.
Но вот в чем вопрос. У кого больше активов, чем у «Тандер»? Что они делают? Хотят унести их с собой в могилу? Закопать? Это что, новый вид инвестиций? Их надо использовать.
Это команда полная молодых талантов с целой кучей торговых активов сверху. Если кто-то и может найти усиление для своего состава за счет активов – драфт-пиков и игроков – это «Оклахома».
И они просто будут держать их и ничего не делать, так?» – поделился своим недоумением обозреватель.
за любое усиление Тандер придется сейчас переплачивать так как ни одной команде не захочется еще дополнительно усилять и так действующего чемпиона, если бы они захотели сейчас подписать себе Янниса например то Милуоки скорее всего запросил бы у них половину от всех тех активов и пиков что у них сейчас есть
У них все ещё лучшие шансы на победу. Да, можно их чуть повысить, потеряв часть активов, но не кардинально. Гарантии победы в сегодняшней НБА нет. И даже если они выменяют Янниса - никто не гарантирует, что он будет доступен в ПО, он уже 3 травмы в этом сезоне получил. Зато с этими активами они могут оставаться фаворитами не только в ближайшие 2-3 года, пока на этот состав хватает денег, но и дальше.