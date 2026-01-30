  • Спортс
25

Стивен Эй Смит: «Оклахома» сейчас средняя команда. Они собираются унести свои активы с собой в могилу?»

Стивен Эй Смит задался вопросом о планах «Тандер».

Ведущий ESPN Стивен Эй Смит порассуждал о проблемах «Оклахомы».

«Они не выиграли бы чемпионат без Джейлена Уильямса, хоть Шэй Гилджес-Александер и главный. Уильямс, кажется, набирает на 5 очков меньше, и на 7% менее точен с дистанции.

Они начали с результатом 24-1. Но в последних 24 матчах их показатель – 14-10. «Оклахома» сейчас средняя команда. Им нужно прийти в себя.

Но вот в чем вопрос. У кого больше активов, чем у «Тандер»? Что они делают? Хотят унести их с собой в могилу? Закопать? Это что, новый вид инвестиций? Их надо использовать.

Это команда полная молодых талантов с целой кучей торговых активов сверху. Если кто-то и может найти усиление для своего состава за счет активов – драфт-пиков и игроков – это «Оклахома».

И они просто будут держать их и ничего не делать, так?» – поделился своим недоумением обозреватель.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoДжейлен Уильямс
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoШэй Гилджес-Александер
logoСтивен Эй Смит
У меня когда просят денег у Пятерочки, аргументы примерно такие же.
Они без Джей Даба этот рывок в 24-1 и совершили, а поплыли без Хартенштайна. Стивен не удивил, как всегда бред.
Тандер этим же составом выиграли недавно чемпионат за это время состав сильно не постарел, никто не вылетел с серьезными травмами, у них хорошая глубина состава и тд.
за любое усиление Тандер придется сейчас переплачивать так как ни одной команде не захочется еще дополнительно усилять и так действующего чемпиона, если бы они захотели сейчас подписать себе Янниса например то Милуоки скорее всего запросил бы у них половину от всех тех активов и пиков что у них сейчас есть
Ответ bionicman
Тандер этим же составом выиграли недавно чемпионат за это время состав сильно не постарел, никто не вылетел с серьезными травмами, у них хорошая глубина состава и тд. за любое усиление Тандер придется сейчас переплачивать так как ни одной команде не захочется еще дополнительно усилять и так действующего чемпиона, если бы они захотели сейчас подписать себе Янниса например то Милуоки скорее всего запросил бы у них половину от всех тех активов и пиков что у них сейчас есть
Какое дело Милуоки до чемпионских раскладов)
Если упустят титул в этом году, можно будет думать об усилении, а сейчас не вижу повода для паники, в середине сезона никто не показывает доминирующий баскетбол.
Если бы Прести дрыгался в судорогах после каждого неудачного отрезка из 25 игр, чтобы сейчас представляла из себя Оклахома и были бы у них какие-нибудь активы или только престарелые травматы, призванные спасать от краха?
У них все ещё лучшие шансы на победу. Да, можно их чуть повысить, потеряв часть активов, но не кардинально. Гарантии победы в сегодняшней НБА нет. И даже если они выменяют Янниса - никто не гарантирует, что он будет доступен в ПО, он уже 3 травмы в этом сезоне получил. Зато с этими активами они могут оставаться фаворитами не только в ближайшие 2-3 года, пока на этот состав хватает денег, но и дальше.
Хорошая попытка, но нет
У них два варианта. Первый - взять усиление. Один из инсайдеров говорил о Маркканене, и он привел так много аргументов, что даже я поверил, что это хороший вариант. Второй вариант - разменять эти драфты "на будущее" - то есть обменять свои драфт-пики текущего года на пики более поздних лет. Такой инсайд тоже в начале сезона проскакивал - но с таким обменом можно не торопиться вплоть до начала лотереи.
Ответ Сергей Чумаченко
У них два варианта. Первый - взять усиление. Один из инсайдеров говорил о Маркканене, и он привел так много аргументов, что даже я поверил, что это хороший вариант. Второй вариант - разменять эти драфты "на будущее" - то есть обменять свои драфт-пики текущего года на пики более поздних лет. Такой инсайд тоже в начале сезона проскакивал - но с таким обменом можно не торопиться вплоть до начала лотереи.
Чтобы сохранить будущее им нужно взять Бузера и (или) Уилсона на драфте, попробовать туда влить активы. И скинуть ролевиков без которых можно обойтись, да пожертвовать ротацией немного. Кем? Сложно сказать проще всего Хартенштайном и Джо, возможно даже их преобразовать в пики 2 раунда. Очень жаль, но Дорт и Карузо вместе -это роскошь (Кэйсона нужно сохранить).
Ответ genius1986okla
Чтобы сохранить будущее им нужно взять Бузера и (или) Уилсона на драфте, попробовать туда влить активы. И скинуть ролевиков без которых можно обойтись, да пожертвовать ротацией немного. Кем? Сложно сказать проще всего Хартенштайном и Джо, возможно даже их преобразовать в пики 2 раунда. Очень жаль, но Дорт и Карузо вместе -это роскошь (Кэйсона нужно сохранить).
Какого еще Бузера, какого еще нафиг Уилсона? Они уйдут в топ-4 драфта, следовательно на лотерее должен выпасть твой шарик. Среди всех их пиков, которые они имеют на текущий драфт, только один в данный момент находится в лотерее. Это пик Клипперс - и скорее всего этот пик перестанет входить в лотерею к концу сезона. Филадельфия сейчас топ-13 команда, следовательно 18 пик если бы чемпионат закончился прямо сейчас, и тенденций на спад нет. Хьюстон вообще топ-5 идет - то есть 26 пик. Пик Юты, разумеется, не считаем, потому что он под защитой топ-8.
