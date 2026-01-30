Джексон Хэйс завершает процедуру подачи документов на словенское гражданство
Джексон Хэйс приблизился к сборной Словении.
Словенская федерация ищет долгосрочный вариант на 5-ю позицию для сборной на время выступления Луки Дончича. Джексон Хэйс рассматривается в качестве такой опции.
Центровой «Лейкерс» завершает процедуру подачи документов на гражданство и идет по плану для включения в состав национальной команды на квалификацию чемпионата мира-2027.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Хорошая заявка на позицию бэкап-центрового в ЛАЛ на длительный срок.
Нормально Дончич подсуетился , по стопам Рэндольфа идет Хейс )
Нормально Дончич подсуетился , по стопам Рэндольфа идет Хейс )
Гэффорд вроде тоже хотел, но эта новость была актуальна на момент выступления Луки в Далласе
Jaka Hejsič.
