Джексон Хэйс завершает процедуру подачи документов на словенское гражданство

Джексон Хэйс приблизился к сборной Словении.

Словенская федерация ищет долгосрочный вариант на 5-ю позицию для сборной на время выступления Луки Дончича. Джексон Хэйс рассматривается в качестве такой опции.

Центровой «Лейкерс» завершает процедуру подачи документов на гражданство и идет по плану для включения в состав национальной команды на квалификацию чемпионата мира-2027.