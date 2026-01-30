Никола Йокич планирует выйти на площадку в матче против «Клипперс»

Никола Йокич сыграет против «Клипперс».

Инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что центровой «Наггетс» Никола Йокич планирует принять участие в игре против «Клипперс ».

Серб пропускает матчи с конца декабря из-за травмы колена. В случае возвращения на площадку Йокич сохранит шансы на борьбу за индивидуальные награды по итогам сезона.

На данный момент на счету Йокича 32 игры со средними показателями в 29,6 очка, 12,2 подбора, 11 передач и 1,3 перехвата.