Никола Йокич планирует выйти на площадку в матче против «Клипперс»
Никола Йокич сыграет против «Клипперс».
Инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что центровой «Наггетс» Никола Йокич планирует принять участие в игре против «Клипперс».
Серб пропускает матчи с конца декабря из-за травмы колена. В случае возвращения на площадку Йокич сохранит шансы на борьбу за индивидуальные награды по итогам сезона.
На данный момент на счету Йокича 32 игры со средними показателями в 29,6 очка, 12,2 подбора, 11 передач и 1,3 перехвата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Деверн без Йокича: 9 из 15 - 60% побед. 7-й результат на западе.