Никола Йокич планирует выйти на площадку в матче против «Клипперс»

Никола Йокич сыграет против «Клипперс».

Инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что центровой «Наггетс» Никола Йокич планирует принять участие в игре против «Клипперс».

Серб пропускает матчи с конца декабря из-за травмы колена. В случае возвращения на площадку Йокич сохранит шансы на борьбу за индивидуальные награды по итогам сезона.

На данный момент на счету Йокича 32 игры со средними показателями в 29,6 очка, 12,2 подбора, 11 передач и 1,3 перехвата.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Здоровья! Надеюсь получится не как с Аароном и Брауном
Можно подвести итоги его отутствия. Денвер с Йокичем: 22 из 32 - 68,75% побед. Это был бы второй результат на западе.
Деверн без Йокича: 9 из 15 - 60% побед. 7-й результат на западе.
Реально сможет претендовать? Казалось оч много пропустил, и до травмы ведь наверняка не во всех матчах сыграл
Реально сможет претендовать? Казалось оч много пропустил, и до травмы ведь наверняка не во всех матчах сыграл
Как раз таки до травмы сыграл во всех. Пропустил 16 матчей, максимум можно 17
