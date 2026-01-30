Саша Везенков был отстранен на 1 матч в чемпионате Греции из-за неспортивного поведения
Саша Везенков получил дисквалификацию в греческом чемпионате.
Форвард «Олимпиакоса» Саша Везенков получил наказание за неспортивное поведение. В матче греческого чемпионата против «Колоссоса» его борьба с Андреасом Петропулосом завершилась стычкой и оскорблениями в адрес грека.
Петропулос заработал неспортивный фол и получил штраф в 1800 евро.
Везенков был удален с паркета, заплатит 1400 евро, а также пропустит один матч в рамках турнира из-за дисквалификации.
После матча Петропулос в соцсетях заявил, что тормоза его машины были испорчены, когда он сел за руль, чтобы отправиться домой.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
