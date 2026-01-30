Тим Макмэн: «В лиге много разговоров о том, что Паоло Банкеро и Джамал Мозли не могут найти общий язык»
Тим Макмэн рассказал о возможных неурядицах в «Мэджик».
«Орландо», считавшийся одним из теневых фаворитов на выход в финал НБА от Востока, не оправдывает ожидания. Одной из ключевых проблем считают отсутствие прогресса у лидера команды форварда Паоло Банкеро.
«В лиге много разговоров о том, что Паоло и Джамал Мозли (главный тренер) не могут найти общий язык.
Могу сказать одно, я хорошо знаю Мозли, и на каждом этапе его карьеры игроки его обожали», – заявил инсайдер ESPN Тим Макмэн.
Банкеро с кольцом-то общий язык найти не может и с партнерами, куда ему с тренером искать. Здоровый лось который год болтается в районе 45% с игры и 30% с трехи, при этом бросков берет как звезда, так еще и мяч держит по 23.5 секунды в каждом владении, когда он к нему попадает.
