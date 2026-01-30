  • Спортс
«Филадельфия» не станет включать Ви Джей Эджкомба в какие-либо сделки, включая обмен Янниса Адетокумбо

«Сиксерс» считают Эджкомба неотъемлемой частью своего будущего.

Источник репортера из Филадельфии Кайла Ньюбека полностью отверг вероятность задействования защитника Ви Джей Эджкомба в каких-либо сделках клуба.

3-й номер драфта-2025 набирает 15,1 очка, 5,4 подбора, 4,1 передачи и 1,5 перехвата в среднем в свой первый сезон в лиге и является одной из ключевых частей нынешней ротации команды.

Защитник не рассматривается в качестве торгового актива даже в случае возможности выменять Янниса Адетокумбо из «Милуоки».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кайла Ньюбека
Там есть два пассивных актива)) менять Эджкомба несусветная глупость
Ответ genius1986okla
Там есть два пассивных актива)) менять Эджкомба несусветная глупость
но Нико Харрисон не работает в Милуоки чтобы поменять Янниса на какой то из этих активов))
Ответ bionicman
но Нико Харрисон не работает в Милуоки чтобы поменять Янниса на какой то из этих активов))
Поэтому и сделки с Филой не будет), но в Милуоки еще те стратеги)
Это готовый талант и большой игрок, был заметен ещё по играм в отборке на Олимпиаду, когда он был одним из лидеров ещё до универа.
Удивительно адекватное решение от сиксерс, даже подозрительно
А кого тогда отдавать?
Яннис все-таки остается топ игроком, топ 3, топ 5 лиги в здоровом состоянии)
Ви Джей суперталант, но уж Фила то знает, как насколько это нестабильно)
Или они за контракт Джорджа планируют выменять грека?
Ответ osipovdmitry
А кого тогда отдавать? Яннис все-таки остается топ игроком, топ 3, топ 5 лиги в здоровом состоянии) Ви Джей суперталант, но уж Фила то знает, как насколько это нестабильно) Или они за контракт Джорджа планируют выменять грека?
Поэтому Фила в ближайшие годы не станет чемпионом
Ответ Ballboy13
Поэтому Фила в ближайшие годы не станет чемпионом
да каким чемпионом? второй раунд пройти предел мечтаний в нынешнем состоянии
