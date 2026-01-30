«Филадельфия» не станет включать Ви Джей Эджкомба в какие-либо сделки, включая обмен Янниса Адетокумбо

«Сиксерс» считают Эджкомба неотъемлемой частью своего будущего.

Источник репортера из Филадельфии Кайла Ньюбека полностью отверг вероятность задействования защитника Ви Джей Эджкомба в каких-либо сделках клуба.

3-й номер драфта-2025 набирает 15,1 очка, 5,4 подбора, 4,1 передачи и 1,5 перехвата в среднем в свой первый сезон в лиге и является одной из ключевых частей нынешней ротации команды.

Защитник не рассматривается в качестве торгового актива даже в случае возможности выменять Янниса Адетокумбо из «Милуоки».