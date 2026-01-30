«Филадельфия» не станет включать Ви Джей Эджкомба в какие-либо сделки, включая обмен Янниса Адетокумбо
«Сиксерс» считают Эджкомба неотъемлемой частью своего будущего.
Источник репортера из Филадельфии Кайла Ньюбека полностью отверг вероятность задействования защитника Ви Джей Эджкомба в каких-либо сделках клуба.
3-й номер драфта-2025 набирает 15,1 очка, 5,4 подбора, 4,1 передачи и 1,5 перехвата в среднем в свой первый сезон в лиге и является одной из ключевых частей нынешней ротации команды.
Защитник не рассматривается в качестве торгового актива даже в случае возможности выменять Янниса Адетокумбо из «Милуоки».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кайла Ньюбека
Яннис все-таки остается топ игроком, топ 3, топ 5 лиги в здоровом состоянии)
Ви Джей суперталант, но уж Фила то знает, как насколько это нестабильно)
Или они за контракт Джорджа планируют выменять грека?