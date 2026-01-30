Юки Кавамура прошел лечение после обнаружения тромба в правой ноге
Юки Кавамура рассказал о своей травме.
Разыгрывающий Юки Кавамура был отчислен из «Чикаго» до начала сезона из-за травмы, а теперь вернулся в клуб на условиях двустороннего контракта.
У защитника был обнаружен тромб в нижней части правой ноги.
«Реабилитация была тяжелой. Долгий путь. Узнал о тромбе до начала сезона, был расстроен, потому что очень хотел играть. Счастлив вернуться и иметь возможность выйти на площадку», – поделился баскетболист.
Кавамура еще не дебютировал в этом сезоне, но должен помочь «Буллз» в отсутствие Джоша Гидди.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Chicago Sun Times
