Юки Кавамура прошел лечение после обнаружения тромба в правой ноге

Юки Кавамура рассказал о своей травме.

Разыгрывающий Юки Кавамура был отчислен из «Чикаго » до начала сезона из-за травмы, а теперь вернулся в клуб на условиях двустороннего контракта.

У защитника был обнаружен тромб в нижней части правой ноги.

«Реабилитация была тяжелой. Долгий путь. Узнал о тромбе до начала сезона, был расстроен, потому что очень хотел играть. Счастлив вернуться и иметь возможность выйти на площадку», – поделился баскетболист.

Кавамура еще не дебютировал в этом сезоне, но должен помочь «Буллз» в отсутствие Джоша Гидди.