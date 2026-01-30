«Не знаю, когда он вернется». Джош Гидди снова выбыл из строя из-за травмы бедра

Джош Гидди продолжит пропускать матчи.

Разыгрывающий «Чикаго » Джош Гидди выбыл из строя в конце декабря с травмой задней поверхности левого бедра. Баскетболист пропустил 3 недели и вернулся на паркет, проведя 4 встречи.

В игре с «Индианой» защитник почувствовал напряжение в ранее травмированной мышце и снова отправился на реабилитацию.

«Из-за прошлой травмы медики хотят убедиться, что напряжение исчезнет, потому что боятся осложнений.

Не знаю, когда он вернется. Не было нового растяжения или осложнений. Ничего такого. Просто нужно убрать эти ощущения, он должен играть без них», – рассказал главный тренер Билли Донован .