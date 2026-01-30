Кевин Дюрэнт о возможности занять 2-е место по очкам в истории: «Хочу просто отыграть 20 с лишним лет, быть в лиге, все остальное будет только приятным дополнением»

Кевин Дюрэнт рассказал о своей мотивации и месте в рейтинге «скореров».

Форварда «Хьюстона » Кевина Дюрэнта спросили, видит ли он для себя возможность выйти на второе место в истории НБА по очкам, обогнав Карима Абдул-Джаббара . Пока баскетболист находится на 6-м на 18-й сезон своей карьеры (6651 очко до 2-го места).

«В последний раз я набирал меньше 26 в среднем в первый сезон в «Голден Стэйт». Но не знаю, смогу ли я набирать 25 очков еще в 270 играх.

Не хочу заранее говорить, что это невозможно. Но эти парни задрали планку так высоко. Нужно отыграть минимум 20 лет. И продолжать выступать на том же уровне.

Я всегда хотел отыграть больше 20 лет. Если у меня получится выйти на эти цифры – здорово. Но я просто хочу продолжать играть в НБА. Это моя главная цель. Все остальное будет только приятным дополнением. Да, я всегда стремился к большему, хотел войти в число величайших, остаться в памяти. Но в конце концов мне просто всегда хотелось быть здесь, играть в НБА », – признался Дюрэнт.