Брендан Адамс стал участником конкурса данков на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ
Брендан Адамс поучаствует в соревновании по броскам сверху.
Защитник «Бетсити Пармы» Брендан Адамс поучаствует в конкурсе данков Матча всех звезд Единой лиги ВТБ.
Игрок присоединился к Таю Брюэру (УНИКС) и Кириллу Попову («Пари НН»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
