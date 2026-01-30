  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Научу географии. Опасно ехать в Пермь, двадцатку получите». Сергей Кущенко рассказал о приходе в баскетбол, «Урал-Грейте» и других этапах карьеры
«Научу географии. Опасно ехать в Пермь, двадцатку получите». Сергей Кущенко рассказал о приходе в баскетбол, «Урал-Грейте» и других этапах карьеры

Сергей Кущенко рассказал Ивану Лазареву о пермском баскетболе.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко пообщался с Иваном Лазаревым на подкасте. Среди тем – приход в баскетбол, «Урал-Грейт», дебют в Евролиге и другие эпизоды.

«Пытались показать Пермь, чтобы люди знали, что такое география и где находится самый баскетбольный город в России на тот момент.

На жеребьевке Евролиги менеджер одной из команд говорит: «Где такая Пэрмь?»

Научу географии. Первый круг – все получили. «Урал-Грейт» на первом месте. Зато знали, опасно ехать в Пермь – двадцатку получите и даже не запиликаете.

Это про домашнюю, хозяйскую мотивацию. Философия «Урал-Грейта» была совсем другой, чем у европейских клубов».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст «Время на атаку»
Интересная компания, Кущенко, Иван и..Сергей Лазаревы.
